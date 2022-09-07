«Русский язык не принадлежит русской власти»: Лобода о войне, Юрмале и карьере в России

«Мы долгое время как-то так очень аккуратно общались. Я приходила в гости к Максиму и Алле Борисовне. Всегда с трепетом и очень с большим уважением относилась к этим людям. Потому что для меня Алла Борисовна – это вообще целая эпоха, это целая история, как и для многих людей. И для меня вот такое радушие сначала было удивлением, а после, когда я к этому привыкла, то поняла, что они такие же люди, как и мы. У них такие же прекрасные дети, как у нас. И почему бы нашим детям не общаться и не дружить?» – говорит певица, но признается, что пока были в Юрмале, они не пересекались.