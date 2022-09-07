Приготовить вкусный борщ в банке куда проще, чем может показаться на первый взгляд. Если ранее кто-то думал, что это долго и непрактично, то на самом деле это не так. Этот рецепт поможет сделать вкуснейший борщ и правильно его законсервировать. Небольшую баночку будет очень комфортно взять с собой на работу, пишет takprosto.cc.
Как закатывают борщ в банки умелые украинские хозяйки
Борщ в банке
Ингредиенты
2 кг свеклы
2 кг капусты
500 г лука
500 г моркови
1 кг помидоров
500 г сладкого перца
100 г соли
200 г сахара
200 мл растительного масла
Приготовление
Все овощи необходимо тщательно помыть и просушить. Лучше всего выложить их на чистое полотенце или бумажные салфетки. Когда всё высохнет, начинай измельчать каждый овощ на небольшие кусочки.
Добавляй к овощам специи и растительное масло. Качественно перемешай все ингредиенты до однородности. Для того чтобы всё поместилось, используй глубокую кастрюлю или большую миску.
Овощной тандем необходимо оставить на ночь, чтобы образовался вкусный сок. Варить ингредиенты необходимо на следующий день и не более 20 минут. Затем разлей такое угощение по стерилизованным банкам и закатай.
Такой борщ в банке — это лишь часть настоящего борща. Так называемая борщевая заправка. Они также продаются на полках магазинов. Но зачем переплачивать, если можно приготовить всё самому? Более того, из вышеупомянутого рецепта должно получиться 10 баночек заправки примерно по 650 грамм.
Рекомендуем поэкспериментировать и приготовить борщ в банке с такой борщевой заправкой. Понадобится минимум времени, так как львиная доля угощения уже готова и только ожидает своего часа. Готовая заправка для борща здорово сэкономит время и выручит тех, кто пока еще далек от приготовления качественного блюда.
Ингредиенты
1 кг мяса
2 л воды
4 картофелины
специи
свежая зелень
1 банка борщевой заправки
чеснок
лавровый лист
Приготовление
Промой кусок мяса под холодной водой, нарежь его на куски поменьше и помести в кастрюлю. Начинай готовить мясной бульон для борща. Перед этим можешь освежить память, прочитав статью о том, как добиться идеальной прозрачности любого бульона.
Как только мясо сварится, убавляй огонь и добавь к бульону картофель. По готовности картофеля контролируй, когда можно будет добавлять борщевую заправку. Так как варится она достаточно быстро, то можно сделать это за 15–20 минут до конца приготовления борща.
Пока варится борщ, нарезай свежую зелень и добавляй ее в кастрюлю. По желанию можно добавить еще и фасоль. Ее нет в заправке, но в самом борще этот ингредиент точно лишним не будет. И будь внимательным со специями. Важно не переусердствовать, ведь борщевая заправка тоже будет достаточно пикантной.
Как только борщ остынет, можно закатывать его в небольшие банки. Да, даже если есть мясо. Рекомендуется хранить такой борщ в холодильнике или любом другом холодном месте. Дня три он точно проживет и не испортится. Этого точно хватит для короткого переезда или путешествия. Полезный и сытный обед. С ним и никакая вредная пища не нужна.