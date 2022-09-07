Как закатывают борщ в банки умелые украинские хозяйки

чеснок

лавровый лист

Приготовление

Промой кусок мяса под холодной водой, нарежь его на куски поменьше и помести в кастрюлю. Начинай готовить мясной бульон для борща. Перед этим можешь освежить память, прочитав статью о том, как добиться идеальной прозрачности любого бульона.

Как только мясо сварится, убавляй огонь и добавь к бульону картофель. По готовности картофеля контролируй, когда можно будет добавлять борщевую заправку. Так как варится она достаточно быстро, то можно сделать это за 15–20 минут до конца приготовления борща.

Пока варится борщ, нарезай свежую зелень и добавляй ее в кастрюлю. По желанию можно добавить еще и фасоль. Ее нет в заправке, но в самом борще этот ингредиент точно лишним не будет. И будь внимательным со специями. Важно не переусердствовать, ведь борщевая заправка тоже будет достаточно пикантной.