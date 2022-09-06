ЧТО СЛУЧИЛОСЬ? ⟩ «Два хозяйственных и одно дегтярное»: Андрей Малахов теперь отоваривается исключительно в сельских магазинах

«Здравствуйте, нам два хозяйственных и одно дегтярное, пожалуйста», — скромно сказал Андрей, дождавшись своей очереди в сельском магазинчике товаров для дома. Но вместо мыла сначала телеведущий получил щедрую порцию дифирамбов от продавца. «Андрей! Здравствуйте, — хватаясь за сердце, сказала женщина за кассой. — Бабушка мне не поверит! Ей 89 лет, и она не пропускает ни одной вашей передачи! Ведь это Андрей Малахов». Малахов между тем купил свои два хозяйственных и одно дегтярное и тихо удалился.