57-летняя Элизабет Херли показала роскошную грудь в крошечном лифе

57-летняя манекенщица разместила ролик, в котором она позирует перед зеркалом в мини-бикини белого цвета и красит губы прозрачной помадой. В центре кадра восхитительная грудь актрисы, подчеркнутая белым лифом.

Образ звезда дополнила солнцезащитными очками, а волосы собрала в пучок. Публикация Элизабет набрала более 112 тысяч лайков и тысячи восторженных комментариев от поклонников артистки. Пользователи писали Херли, что она не постарела ни на день и с возрастом стала только лучше! «Самая красивая женщина в мире!» — восхищались фанаты.