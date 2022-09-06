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57-летняя Элизабет Херли показала роскошную грудь в крошечном лифе

Limon.ee
57-летняя Элизабет Херли показала роскошную грудь в крошечном лифе
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Элизабет Херли
Элизабет Херли Фото: Tom Wren / SWNS

Звезда невероятно привлекательна, пишет Topnews.

Британская актриса Элизабет Херли показала неувядающее тело в бикини и вызвала восторг в Сети. Горячими кадрами модель поделилась в своем блоге.

57-летняя манекенщица разместила ролик, в котором она позирует перед зеркалом в мини-бикини белого цвета и красит губы прозрачной помадой. В центре кадра восхитительная грудь актрисы, подчеркнутая белым лифом.

Образ звезда дополнила солнцезащитными очками, а волосы собрала в пучок. Публикация Элизабет набрала более 112 тысяч лайков и тысячи восторженных комментариев от поклонников артистки. Пользователи писали Херли, что она не постарела ни на день и с возрастом стала только лучше! «Самая красивая женщина в мире!» — восхищались фанаты.

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