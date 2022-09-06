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Шнуров о Пугачевой: Алла Борисовна настолько заслуженный человек, что может делать всё, что угодно

Limon.ee
Шнуров о Пугачевой: Алла Борисовна настолько заслуженный человек, что может делать всё, что угодно
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Сергей Шнуров
Сергей Шнуров Фото: SCANPIX

Музыкант Сергей Шнуров не поддержал позицию своих коллег, выступающих с критикой в адрес Аллы Пугачевой, и встал на ее сторону. Он считает, что заслуги Примадонны перед страной уже настолько велики, что корить ее за какие-то поступки или их отсутствие было бы неправильным.

«Алла Борисовна настолько заслуженный человек, что она может делать всё, что угодно. Уезжать, приезжать, говорить, не говорить. Корить ее? Да кто мы такие, чтобы вообще что-либо говорить Алле Борисовне Пугачевой?" – поделился он своим взглядом на ситуацию во время пресс-конференции, подчеркнув, что это его личное мнение.

Музыкант добавил, что свободу перемещения никто не отменял, так что право самостоятельно выбирать, где жить, по-прежнему действует. Тем не менее Шнуров заявил, что рад возвращению Примадонны в Россию и поблагодарил ее за это, пишут Argumentiru.com.

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