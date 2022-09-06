Шнуров о Пугачевой: Алла Борисовна настолько заслуженный человек, что может делать всё, что угодно

«Алла Борисовна настолько заслуженный человек, что она может делать всё, что угодно. Уезжать, приезжать, говорить, не говорить. Корить ее? Да кто мы такие, чтобы вообще что-либо говорить Алле Борисовне Пугачевой?" – поделился он своим взглядом на ситуацию во время пресс-конференции, подчеркнув, что это его личное мнение.