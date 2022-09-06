ВИДЕО ⟩ Скандал на Венецианском кинофестивале: Гарри Стайлс плюнул в Криса Пайна

В Сети бурно обсуждают видео, сделанное на Венецианском кинофестивале. В кадр попал непонятный момент, произошедший между певцом Гарри Стайлсом и актером Крисом Пайном.

По мнению поклонников актера, певец плюнул в своего оппонента, причем поссориться знаменитости якобы могли на съемках фильма «Не волнуйся, солнышко» режиссера Оливии Уайлд.

Напомним, что одну из главных ролей в картине сыграл бойфренд Уайлд и певец Гарри Стейлс. Также в фильме появились Крис Пайн, Джемма Чан и Флоренс Пью.На получившем широкое распространение видео Гарри Стайлс проходит к своему месту и садится рядом с Пайном.

После того, как актер посмотрел на свои брюки, он неожиданно меняется в лице и усмехается. Стайлс же демонстрирует максимальную сосредоточенность. Комментаторы в Сети активно пытаются понять, что же все-таки случилось.

«Я не знаю, что происходит, но я думаю, что-то случилось на съемках», – пишет Steve Rogers.

Другой пользователь предположил, что Пайн мог сказать что-то обидное своему оппоненту.

«Крис Пайн обвинил Гарри в том, что он «фальшивый гей». Они поругались и чуть не подрались», – написал Juju, предположив, что Крис заявил, что не будет работать со Стайлсом и грозится уйти из проекта.

Что же произошло между ними на самом деле – неизвестно. Но, судя по всему, настроение актера оказалось испорчено до конца вечера, пишет TopNews.

К примеру, в Сети появилось видео, на котором актер выглядит недовольным, надевает солнечные очки и игнорирует обращение оппонента. Кроме того, во время пресс-конференции звезда «Стартрека» выглядит огорченным.