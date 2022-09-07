Чего стоит избегать, чтобы не запрограммировать себя на месяц неудач. В первом месяце осени Луна войдет в новый цикл 26 сентября в 00:54 по киевскому времени. Новолуние в сентябре 2022 пройдет в созвездии Весов, пишет «Главред».
Новолуние в сентябре 2022: что нужно сделать, чтобы привлечь удачу
Новолуние 26 сентября 2022 – что можно делать
Новолуние в сентябре призывает отложить новые начинания и обратить внимание на незаконченные дела. В этот день принесет пользу и долгосрочное планирование, записывайте свои мысли и цели. Хороший день для проработки старых обид, избавившись от негатива, вы откроете дорогу к позитивным изменениям уже в следующем месяце.
Это момент, когда нужно проанализировать ваши отношения с партнером. Стоит поговорить по душам со своей второй половинкой. Это поможет разобраться со своими истинными чувствами и желаниями и решить назревающие проблемы. Не принимайте никаких поспешных решений на эмоциях, дайте себе время подумать. Избегайте конфликтов и разногласий, они могут запрограммировать негативные установки на месяц вперед.
Прислушивайтесь к сигналам организма. Массаж, расслабляющие ванны или любимое занятие помогут восстановить внутреннюю гармонию.
Что нельзя делать в Новолуние:
- отправляться в поездки;
- совершать крупные покупки;
- начинать новое;
- одалживать и давать в долг;
- проводить хирургические операции и процедуры красоты;
- злоупотреблять алкоголем и жирной пищей.