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Новолуние в сентябре 2022: что нужно сделать, чтобы привлечь удачу

Limon.ee
Новолуние в сентябре 2022: что нужно сделать, чтобы привлечь удачу
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Новолуние. Иллюстративное фото.
Новолуние. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Чего стоит избегать, чтобы не запрограммировать себя на месяц неудач. В первом месяце осени Луна войдет в новый цикл 26 сентября в 00:54 по киевскому времени. Новолуние в сентябре 2022 пройдет в созвездии Весов, пишет «Главред».

Новолуние 26 сентября 2022 – что можно делать

Новолуние в сентябре призывает отложить новые начинания и обратить внимание на незаконченные дела. В этот день принесет пользу и долгосрочное планирование, записывайте свои мысли и цели. Хороший день для проработки старых обид, избавившись от негатива, вы откроете дорогу к позитивным изменениям уже в следующем месяце.

Это момент, когда нужно проанализировать ваши отношения с партнером. Стоит поговорить по душам со своей второй половинкой. Это поможет разобраться со своими истинными чувствами и желаниями и решить назревающие проблемы. Не принимайте никаких поспешных решений на эмоциях, дайте себе время подумать. Избегайте конфликтов и разногласий, они могут запрограммировать негативные установки на месяц вперед.

Прислушивайтесь к сигналам организма. Массаж, расслабляющие ванны или любимое занятие помогут восстановить внутреннюю гармонию.

Что нельзя делать в Новолуние:

  • отправляться в поездки;
  • совершать крупные покупки;
  • начинать новое;
  • одалживать и давать в долг;
  • проводить хирургические операции и процедуры красоты;
  • злоупотреблять алкоголем и жирной пищей.
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