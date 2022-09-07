Новолуние в сентябре 2022: что нужно сделать, чтобы привлечь удачу

Новолуние 26 сентября 2022 – что можно делать

Новолуние в сентябре призывает отложить новые начинания и обратить внимание на незаконченные дела. В этот день принесет пользу и долгосрочное планирование, записывайте свои мысли и цели. Хороший день для проработки старых обид, избавившись от негатива, вы откроете дорогу к позитивным изменениям уже в следующем месяце.

Это момент, когда нужно проанализировать ваши отношения с партнером. Стоит поговорить по душам со своей второй половинкой. Это поможет разобраться со своими истинными чувствами и желаниями и решить назревающие проблемы. Не принимайте никаких поспешных решений на эмоциях, дайте себе время подумать. Избегайте конфликтов и разногласий, они могут запрограммировать негативные установки на месяц вперед.