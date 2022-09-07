Гороскоп для всех знаков Зодиака на 7 сентября

День подходит для учебы, обещает успехи тем, кто осваивает что-то новое, экспериментирует. Стоит уделить особое внимание делам, важным не только для вас, но и для окружающих. Все, что вы сегодня делаете для других, вам тоже идет на пользу.

Овен

Не спешите. Ясно, что добиться результата хочется как можно быстрее, но сегодня терпение также важно, как настойчивость и целеустремленность. Не стоит и торопить окружающих, даже если они сегодня кажутся вам особенно медлительными. День подходит для того, чтобы справиться с решением текущих задач, разобраться с накопившимися мелкими делами. Близкие люди сегодня особенно нуждаются в вашем внимании. Стоит провести время вместе, можно запланировать что-то необычное: от небольшой поездки до импровизированной вечеринки.

Телец

Лучше не откладывать дела надолго; беритесь за них с самого утра. Первая половина дня очень благоприятна для новых начинаний, а также для встреч с людьми, которые могут помочь в реализации каких-то необычных, смелых идей. О своих планах вы рассказываете так, что они кажутся гениальными; едва ли не каждый готов вам помочь в осуществлении задуманного. Вторая половина дня может показаться довольно бестолковой. Трудно сосредоточиться на чем-то одном, часто приходится отвлекаться, и кажется, что ничего не удается довести до конца. Но вечером вы увидите, что на самом деле успели очень много!

Близнецы