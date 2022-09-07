Благоприятный день для общения. Даже люди, которые обычно едва выносят друг друга, сегодня неплохо ладят и могут договориться о каких-то совместных действиях. Удается избежать и открытых конфликтов, и долгих споров. Могут складываться удивительные союзы, неожиданно выясняется, что очень разные люди гармонично дополняют друг друга, пишет Дворец.
Гороскоп для всех знаков Зодиака на 7 сентября
День подходит для учебы, обещает успехи тем, кто осваивает что-то новое, экспериментирует. Стоит уделить особое внимание делам, важным не только для вас, но и для окружающих. Все, что вы сегодня делаете для других, вам тоже идет на пользу.
Овен
Не спешите. Ясно, что добиться результата хочется как можно быстрее, но сегодня терпение также важно, как настойчивость и целеустремленность. Не стоит и торопить окружающих, даже если они сегодня кажутся вам особенно медлительными. День подходит для того, чтобы справиться с решением текущих задач, разобраться с накопившимися мелкими делами. Близкие люди сегодня особенно нуждаются в вашем внимании. Стоит провести время вместе, можно запланировать что-то необычное: от небольшой поездки до импровизированной вечеринки.
Телец
Лучше не откладывать дела надолго; беритесь за них с самого утра. Первая половина дня очень благоприятна для новых начинаний, а также для встреч с людьми, которые могут помочь в реализации каких-то необычных, смелых идей. О своих планах вы рассказываете так, что они кажутся гениальными; едва ли не каждый готов вам помочь в осуществлении задуманного. Вторая половина дня может показаться довольно бестолковой. Трудно сосредоточиться на чем-то одном, часто приходится отвлекаться, и кажется, что ничего не удается довести до конца. Но вечером вы увидите, что на самом деле успели очень много!
Близнецы
Утром что-то может пойти совсем не так, как вы ожидали. Но ни особенно беспокоиться, ни сердиться по этому поводу не стоит. Во-первых, вскоре откроются новые возможности, появится шанс добиться успеха гораздо быстрее, чем вы рассчитывали. Во-вторых, многие возникающие проблемы решаются легко, уже к вечеру вы и вспоминать о них не будете. Вторая половина дня – благоприятное время для того, чтобы общаться с разными людьми, рассказывать о своих идеях и планах. Удастся найти единомышленников, союзников и наставников. Некоторые Близнецы поймут, чему хотели бы научиться и как это лучше сделать.
Рак
В первой половине дня вы можете сердиться из-за мелочей, близко к сердцу принимать то, на что в другое время не обратили бы внимания. Любой пустяк кажется серьезным, это мешает сосредоточиться на том, что действительно важно. Стоит прислушаться к советам: часто их дают люди, чей опыт может быть вам очень полезен. Вторая половина дня будет интересной и плодотворной. Она подходит для того, чтобы взяться за что-то новое или завершить дела, начатые еще на прошлой неделе. Многие готовы к вам помочь, да и вы сами не упускаете возможности поддержать человека, который в этом нуждается. Некоторых Раков ждут хорошие новости издалека.
Лев
День отлично подходит для серьезных дел. У вас многое получается, часто удается быстро добиться успеха там, где другие не справились вовсе. Дело тут не только в вашем везении, но и в умении правильно расставлять приоритеты, понимать, что действительно важно, а на что не стоит отвлекаться. Окружающие сегодня особенно внимательно слушают вас, и порой даже следуют вашим советам. Вероятны приятные события в семье, неожиданные известия от родственников, о которых вы беспокоились. Общение с друзьями радует многих представителей знака.
Дева
Пришло время решать сложные задачи, разбираться в неоднозначных ситуациях, анализировать свои и чужие ошибки. Другим это дается тяжело, а вы отлично справляетесь. Станет ясно, что нужно предпринять, чтобы укрепить свои профессиональные позиции, обезоружить недоброжелателей и оставить позади конкурентов. Не всегда легко ладить с окружающими, возможны напряженные моменты в общении. Но вам удается избежать конфликта, разрядить обстановку и помочь всем настроиться на более позитивный и дружелюбный лад.
Весы
Не стоит слишком серьезно относиться к разногласиям, возникающим в начале дня. Чаще всего дело лишь в недопонимании. Вскоре все разъяснится, споры будут забыты, а общение с окружающими будет радовать. Любые серьезные обсуждения стоит отложить до второй половины дня, поскольку в это время найти общий язык станет гораздо проще. Лучше не рисковать деньгами, не делать спонтанных покупок. Во всем, что касается финансов, интуиция может подводить вас. Зато в любви повезет многим Весам, романтических моментов в течение дня будет немало.
Скорпион
Не самый простой день с точки зрения общения. Вам предстоит искать подход к очень разным людям, и среди них встречаются те, кто просто не готов вести диалог. Особенно беспокоиться не стоит: со временем вы со всеми договоритесь. Пока же запаситесь терпением, не поддавайтесь на провокации и старайтесь сохранить хотя бы видимость хороших отношений. Удается самостоятельно справиться со многими сложными делами, решить вопросы, которые прежде многих поставили в тупик. Многие Скорпионы поймут, чем им не хватает в жизни, и придумают, как получить нужное.
Стрелец
Многое получается хорошо, даже если вы не особенно стараетесь. Часто предлагают помощь люди, которых вы прежде не считали своими союзниками. Этот день может стать началом и плодотворного сотрудничества, и долгой дружбы. Не исключены поездки. Они складываются удачно, дарят много ярких впечатлений. Сталкиваются с трудностями Стрельцы, у которых накопилось много мелких дел. Непонятно, за что браться в первую очередь, да и как вообще все это успеть. Главное – не волноваться. Вы обязательно со всем справитесь.
Козерог
Может быть сложно правильно оценить сложившуюся ситуацию. Во-первых, информации у вас маловато, а ту, что есть, неплохо было бы проверить. Во-вторых, вы склонны выдавать желаемое за действительное и довольно неохотно расстаетесь со всеми иллюзиями. Стоит прислушаться к совету человека, которых уже не раз доказывал вам, что смотрит на вещи реально и знает, каково настоящее положение дел. День подходит для того, чтобы решать какие-то бытовые вопросы. Можно покупать нужные вещи для дома, выбирать то, что вы приобретете в ближайшее время, планировать ремонт или переезд.
Водолей
Начало дня будет довольно напряженным. За несколько часов нужно сделать многое, и вряд ли кто-то поспешит вам на помощь. Не беспокойтесь, у вас все получится. Важно не тратить время на пустяки, не вести долгих разговоров и идти к цели кратчайшим путем. Позже наступит исключительно благоприятное время для работы и любых полезных дел. Ко всему, за что беретесь, вы подходите творчески, и это помогает достичь отличных результатов. Ваши успехи не остаются незамеченными. Люди, которые прежде вас недооценивали, поймут, как сильно ошибались.
Рыбы
Любые вопросы, касающиеся денег, сегодня нужно решать без спешки. Даже если речь идет о незначительной сумме, дважды подумайте, стоит ли тратить ее или давать в долг. Это не лучший день для того, чтобы брать на себя какие-то финансовые обязательства. В остальных сферах жизни преобладает влияние позитивных тенденций. Работа спорится, даже сложные задачи удается решить быстро. Вы легко запоминаете полезную информацию, поэтому и учеба дается легко. Радует общение с близкими. Вечер обещает влюбленным Рыбам романтические сюрпризы.