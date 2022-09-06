«Во мне компот из наркотических веществ»: Алексей Панин опроверг возвращение в Россию

В последнее время Панин на своих страницах в соцсетях не раз жаловался на отсутствие работы за границей, а как следствие – нужду в деньгах. Но актер уже неоднократно заявлял о своей позиции в войне с Украиной, осуждая всех тех коллег по шоубизу, кто поддерживает действия Путина.

Поэтому, информация о том, что Алексея заметили прогуливающимся в центре Москвы, удивила, в первую очередь, его антифанатов. Однако, как оказалось, слухи не соответствуют действительности. «Я не был в Москве, меня не убивали, как я уже прочитал. Я как жил, так и живу в Испании», – сообщил Панин.

Также актер уточнил, что столкнулся с большими проблемами со здоровьем и сейчас занимается его восстановлением. «Я после лекарств приболел, меня врачи обкололи очень сильными препаратами. Во мне сейчас целый компот наркотических веществ – в смысле не кокаина и героина, а медицинских», – рассказал Алексей, не уточнив, что конкретно с ним произошло.

Напомним, в Испанию Панин переехал несколько лет назад – он купил квартиру в курортном городе Терревьеха и оформил вид на жительство для себя и дочери Анны. Иногда актер прилетал в Россию на съемки, но работы стало меньше. Весной признался, что вынужден жить на накопленные ранее деньги, запас которых тает на глазах.

«В кино мне дорога закрыта давно! За всё время, что живу в Испании, приезжал в Россию на два съемочных дня. С 2015-го на меня идет волна хейта, мне перекрыли вход на все федеральные каналы. И в положительном ключе меня выставлять нельзя», – делился Алексей.