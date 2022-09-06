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Призы, которые мы заслужили: в британском утреннем телешоу начали разыгрывать оплату счетов за электроэнергию

Limon.ee
Призы, которые мы заслужили: в британском утреннем телешоу начали разыгрывать оплату счетов за электроэнергию
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"Колесо фортуны"
"Колесо фортуны" Фото: Screenshot

Теперь розыгрышем смартфонов уже никого не удивишь, потребитель стал требователен и изощрён, поэтому компании придумывают все более креативные способы привлечения аудитории.

В британском утреннем телешоу "Колесо Фортуны" начали разыгрывать оплату счетов за электроэнергию. Один из дозвонившихся выиграл целых четыре месяца бесплатного электричества, написал Telegram-канал

В той же Англии креативный подход проявила и микрофинансовая организация. Компания поняла, что счета потребителей растут, а докризисные привычки остаются прежними, поэтому оперативно стала предлагать микрокредит на семейный ужин.

Не хватает денег на семейный ужин? Возьми быстрый микрокредит до 300 фунтов.
Не хватает денег на семейный ужин? Возьми быстрый микрокредит до 300 фунтов. Фото: web
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