Теперь розыгрышем смартфонов уже никого не удивишь, потребитель стал требователен и изощрён, поэтому компании придумывают все более креативные способы привлечения аудитории.
Призы, которые мы заслужили: в британском утреннем телешоу начали разыгрывать оплату счетов за электроэнергию
Призы, которые мы заслужили: в британском утреннем телешоу начали разыгрывать оплату счетов за электроэнергию
В британском утреннем телешоу "Колесо Фортуны" начали разыгрывать оплату счетов за электроэнергию. Один из дозвонившихся выиграл целых четыре месяца бесплатного электричества, написал Telegram-канал
В той же Англии креативный подход проявила и микрофинансовая организация. Компания поняла, что счета потребителей растут, а докризисные привычки остаются прежними, поэтому оперативно стала предлагать микрокредит на семейный ужин.