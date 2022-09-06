Маша Распутина стала жертвой дерзкого ограбления. ЧП произошло в Турции, где в данный момент отдыхает певица, пишет prozvezd.info.
Машу Распутину ограбили в Турции
Вчера звезда решила отправиться на шопинг в один из элитных турецких магазинов. От ассортимента у Распутиной загорелись глаза.
Маша выбрала несколько понравившихся вещей и отправилась в примерочную кабинку. При этом свою сумочку, в которой находились документы и деньги, оставила на столике в основном зале. Пока певица примеряла обновки, сумочки и след простыл.
«Маша была в ужасе от произошедшего, - рассказывает очевидица произошедшего Валерия Свиридова. - Она стала возмущаться. Вызвали руководство магазина. Но грабителей так и не нашли». «Заблокируйте срочно мои карты», - просила звезда кого-то по телефону.
В сумочке, по словам Распутиной, находилась крупная сумма наличных денег, а также карточки и документы. Певица уже обратилась в правоохранительные органы. А в самом магазине повесили объявление, мол, отдайте хотя бы документы за вознаграждение. «Такой растерянной Машу мы никогда не видели, - продолжает Валерия. - На сцене она - сильная женщина, которая и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет. А здесь была просто в прострации. На ней лица не было. Она выходила из магазина сама не своя». «Как же так можно? - негодовала Маша. - У вас элитный магазин, вы же должны следить за порядком!»