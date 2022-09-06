Машу Распутину ограбили в Турции

В сумочке, по словам Распутиной, находилась крупная сумма наличных денег, а также карточки и документы. Певица уже обратилась в правоохранительные органы. А в самом магазине повесили объявление, мол, отдайте хотя бы документы за вознаграждение. «Такой растерянной Машу мы никогда не видели, - продолжает Валерия. - На сцене она - сильная женщина, которая и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет. А здесь была просто в прострации. На ней лица не было. Она выходила из магазина сама не своя». «Как же так можно? - негодовала Маша. - У вас элитный магазин, вы же должны следить за порядком!»