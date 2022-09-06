Светлана Лобода о Нателле Крапивиной: «Она была моим партнером. Была связка двоих очень близких людей»

Мы друзья много лет. Она появилась в моей жизни, когда на Украине все было сделано, но надо было идти дальше. Мы готовили план, как это сделать. Мы были большой опорой друг для друга. Нателла не совсем была моим продюсером, мы обозначили это для людей, чтобы играть в плохого и доброго полицейского. Она была моим партнером. Стратегом, который делает какие-то вещи. Продюсер же создает, а меня создавать не надо было. В России Нателла мне помогала с клипами, мы покупали вместе песни. Была связка двоих очень близких людей,