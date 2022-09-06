Прошлым летом Светлана Лобода прекратила работать с Нателлой Крапивиной. Казалось, после этого пути женщин разошлись, но нет, они до сих пор поддерживают общение. Исполнительница хита «Твои глаза» откровенно рассказала об отношениях с клипмейкером, пишет Стархит.
Светлана Лобода о Нателле Крапивиной: «Она была моим партнером. Была связка двоих очень близких людей»
Лобода заявила, что прекрасно относится к Крапивиной и до сих пор считает ее своей подругой.
Мы друзья много лет. Она появилась в моей жизни, когда на Украине все было сделано, но надо было идти дальше. Мы готовили план, как это сделать. Мы были большой опорой друг для друга. Нателла не совсем была моим продюсером, мы обозначили это для людей, чтобы играть в плохого и доброго полицейского. Она была моим партнером. Стратегом, который делает какие-то вещи. Продюсер же создает, а меня создавать не надо было. В России Нателла мне помогала с клипами, мы покупали вместе песни. Была связка двоих очень близких людей,
– сказала артистка в интервью Катерине Гордеевой.
По словам 39-летней исполнительницы, и она помогала Нателле. Давала советы, иногда наставляла на правильный путь.
Она начала интересоваться кино и говорила мне: «Ты научила меня работать, я была мажором, просто прожигала жизнь». Я чувствовала себя уверенно, потому что она горела мной, моими проектами. Она была моей опорой. Нателла умная, но очень эмоциональная. Делала вещи, которые мы потом долго разгребали,
–добавила Светлана.
Если Лобода сейчас находится в Латвии, то Крапивина скрывает свое местонахождение. Светлана не стала подставлять приятельницу и тоже умолчала об этом факте.
«Я не могу сказать, это ее личное дело. Она не хочет об этом говорить, но это не Россия... конечно, нет. У нас немного разные истории, но мы общаемся. Нателла была в глубочайшей депрессии, не видела, чтобы она так плакала... Она — боец», – заключила исполнительница.