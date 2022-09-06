Эти пять имён носят самые агрессивные мужчины, от которых не знаешь, чего ждать

Дмитрий

Сильный духом и считающий себя настоящим мужчиной, Дмитрий по-особенному болезненно реагирует на претензии и критику в свой адрес. Из-за чего носитель этого имени старается вести себя жёстко, порой беспардонно и грубо. В его понятии именно так преподносят себя истинные мужчины — их уважают, потому что боятся. Дмитрия всячески раздражают люди, которые успешнее и богаче. А злость толкает его на отчаянно рискованные поступки. Дима плохо умеет справляться с собственным гневом, поэтому импульсивен. Женщине рядом с обладателем этого имени всегда приходится быть начеку, чтобы не попадать под горячую руку мужа.

Вячеслав

Ещё с детства становится видно, что у Вячеслава трудный и тяжёлый характер. Став взрослым, такой мужчина обычно замыкается в себе и старается никому не показывать настоящих чувств. Потому что в обладателе этого имени преобладают ненависть, злоба, гордыня и зависть. Вячеслав и сам не знает, на какие действия подтолкнёт его задетое эго, из-за чего старается держаться одиночкой. Мужчина с этим именем мечтает быть настоящим лидером, подавать пример и видеть обожание в глазах окружающих людей. Поэтому порой в мыслях Слава понимает, что готов на самые тёмные поступки, лишь бы добиться желаемой власти.

Леонид