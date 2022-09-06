Не переусердствуйте: сколько чашек кофе в день может убить человека
Кофе является любимым напитком миллионов, а то и миллиардов жителей нашей планеты. Обычно его пьют по утрам, но ценители напитка употребляют его и на протяжении дня.
Главред разбирался, чем опасен и чем чревата передозировка самым популярным напитком в мире.
Что будет если пить 3 чашки кофе в день?
До 400 миллиграммов (мг) кофеина в день считается безопасным для большинства здоровых взрослых, говорят эксперты. Примерно столько кофеина содержится в четырех чашках сваренного кофе, 10 банках колы или двух энергетических напитках.
Так что 3 чашки кофе вряд ли плохо скажутся на вашем самочувствии, но имейте в виду, что фактическое содержание кофеина в напитках сильно различается, особенно среди энергетических напитков. Также стоит учитывать, что у каждого человека разные организмы и реакция на кофеин также будет разной.
Что будет если пить 4 и более чашек кофе в день?
Не смертельный "передоз" кофеином может привести к:
- Головной боли
- Бессоннице
- Нервозности
- Раздражительности
- Частого мочеиспускания или неспособности контролировать мочеиспускание
- Быстрому сердцебиению
- Мышечному тремору
Какая смертельная доза кофе?
Эксперты говорят, что передозировка кофеином встречается довольно редко. Обычно это прием больших доз кофеина в виде порошка или таблеток, а не напитков.
"Очень трудно получить столько кофеина, когда вы пьете напитки, потому что на их употребление уходит много времени", — Дженнифер Темпл, доктор философии, доцент кафедры физических упражнений и диетологии в Школе общественного здравоохранения и медицинских профессий Университета Буффало.
Смертельная доза кофеина для большинства людей, по словам Темпл, составляет около 10 граммов, но все зависит от организма человека.