Не переусердствуйте: сколько чашек кофе в день может убить человека

Кофе является любимым напитком миллионов, а то и миллиардов жителей нашей планеты. Обычно его пьют по утрам, но ценители напитка употребляют его и на протяжении дня.

Главред разбирался, чем опасен и чем чревата передозировка самым популярным напитком в мире.

Что будет если пить 3 чашки кофе в день?

До 400 миллиграммов (мг) кофеина в день считается безопасным для большинства здоровых взрослых, говорят эксперты. Примерно столько кофеина содержится в четырех чашках сваренного кофе, 10 банках колы или двух энергетических напитках.

Так что 3 чашки кофе вряд ли плохо скажутся на вашем самочувствии, но имейте в виду, что фактическое содержание кофеина в напитках сильно различается, особенно среди энергетических напитков. Также стоит учитывать, что у каждого человека разные организмы и реакция на кофеин также будет разной.

Что будет если пить 4 и более чашек кофе в день?

Не смертельный "передоз" кофеином может привести к:

Головной боли

Бессоннице

Нервозности

Раздражительности

Частого мочеиспускания или неспособности контролировать мочеиспускание

Быстрому сердцебиению

Мышечному тремору

Какая смертельная доза кофе?

Эксперты говорят, что передозировка кофеином встречается довольно редко. Обычно это прием больших доз кофеина в виде порошка или таблеток, а не напитков.

"Очень трудно получить столько кофеина, когда вы пьете напитки, потому что на их употребление уходит много времени", — Дженнифер Темпл, доктор философии, доцент кафедры физических упражнений и диетологии в Школе общественного здравоохранения и медицинских профессий Университета Буффало.