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Не переусердствуйте: сколько чашек кофе в день может убить человека

Limon.ee
Не переусердствуйте: сколько чашек кофе в день может убить человека
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Кофе. Иллюстративное фото.
Кофе. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Передозировка кофе может привести к летальному исходу, предостерегает «Главред».

Кофе является любимым напитком миллионов, а то и миллиардов жителей нашей планеты. Обычно его пьют по утрам, но ценители напитка употребляют его и на протяжении дня.

Главред разбирался, чем опасен и чем чревата передозировка самым популярным напитком в мире.

Что будет если пить 3 чашки кофе в день?

До 400 миллиграммов (мг) кофеина в день считается безопасным для большинства здоровых взрослых, говорят эксперты. Примерно столько кофеина содержится в четырех чашках сваренного кофе, 10 банках колы или двух энергетических напитках.

Так что 3 чашки кофе вряд ли плохо скажутся на вашем самочувствии, но имейте в виду, что фактическое содержание кофеина в напитках сильно различается, особенно среди энергетических напитков. Также стоит учитывать, что у каждого человека разные организмы и реакция на кофеин также будет разной.

Что будет если пить 4 и более чашек кофе в день?

Не смертельный "передоз" кофеином может привести к:

  • Головной боли
  • Бессоннице
  • Нервозности
  • Раздражительности
  • Частого мочеиспускания или неспособности контролировать мочеиспускание
  • Быстрому сердцебиению
  • Мышечному тремору

Какая смертельная доза кофе?

Эксперты говорят, что передозировка кофеином встречается довольно редко. Обычно это прием больших доз кофеина в виде порошка или таблеток, а не напитков.

"Очень трудно получить столько кофеина, когда вы пьете напитки, потому что на их употребление уходит много времени", — Дженнифер Темпл, доктор философии, доцент кафедры физических упражнений и диетологии в Школе общественного здравоохранения и медицинских профессий Университета Буффало.

Смертельная доза кофеина для большинства людей, по словам Темпл, составляет около 10 граммов, но все зависит от организма человека.

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