ВИДЕО ⟩ В быстром темпе! Юри Ратас усердно готовится к танцевальному шоу

В конце августа стало известно, что политик Юри Ратас примет участие в новом сезоне телешоу «Танцы со звездами».

В то время Ратас заявил Elu24, что никогда в жизни не занимался танцами. «Танцевать я учился лишь в детском саду в Нымме, и я тогда был совсем маленьким», – разоткровенничался политик. Ратас признался, что участие в программе для него, безусловно, большой вызов.

На этой неделе в социальных сетях распространился видеоклип, на котором Ратас усердно тренируется в танцевальном зале. «Первые танцевальные кадры под руководством тренера Кристины Тармет уже готовы», – написал Ратас в Facebook, поделившись видеороликом с задорным танцем.

За 16 часов это ролик набрал 40 000 просмотров. Теперь мы предлагаем насладиться и вам!