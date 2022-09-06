Судя по видео, вирусно распространяющемуся в TikTok, теперь уже не только председатель Рийгикогу, но и участник шоу «Танцы со звездами» Юри Ратас усиленно тренируется и готовится в ближайшее время выйти на танцпол.
ВИДЕО ⟩ В быстром темпе! Юри Ратас усердно готовится к танцевальному шоу
В конце августа стало известно, что политик Юри Ратас примет участие в новом сезоне телешоу «Танцы со звездами».
В то время Ратас заявил Elu24, что никогда в жизни не занимался танцами. «Танцевать я учился лишь в детском саду в Нымме, и я тогда был совсем маленьким», – разоткровенничался политик. Ратас признался, что участие в программе для него, безусловно, большой вызов.
На этой неделе в социальных сетях распространился видеоклип, на котором Ратас усердно тренируется в танцевальном зале. «Первые танцевальные кадры под руководством тренера Кристины Тармет уже готовы», – написал Ратас в Facebook, поделившись видеороликом с задорным танцем.
За 16 часов это ролик набрал 40 000 просмотров. Теперь мы предлагаем насладиться и вам!
«Приятно отметить, что высокопоставленный политик Юри Ратас принимает участие в программе в благотворительных целях», – сказала Сигне Суур, генеральный директор TV3 Grupp Eesti. Она надеется, что это станет хорошей традицией, и другие известные люди своей харизмой и усердными тренировками поддержат благотворительную кампанию Эстонского онкологического общества, а также подарят телезрителям веселый и эмоциональный сезон «Танцев со звездами».