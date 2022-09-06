Принц Чарльз готовит иск против Меган Маркл

Напомним, на прошлой неделе бывшая актриса заявила, якобы Гарри внес родителя в черный список. «Гарри сказал мне: «Я потерял отца в этом процессе». Для них это не должно быть таким же, как для меня, но это его решение», — сказала Маркл в интервью Тhe Сut.

«Что задумала эта женщина? Какая у ее мотивация для того, чтобы постоянно привлекать к себе внимание, одновременно пиная ту самую организацию, которая была задолго до нее и будет существовать после нее. Я не понимаю. И это происходит не только в Великобритании – это происходит по всему миру, люди видят ее насквозь. Я думаю, что ее цель – избавиться от британской королевской семьи. Гарри стал обиженным и агрессивным, а Маркл научила его ненавидеть свою семью. Он очень хорошо ладил с принцем Чарльзом, у них были свои проблемы и раньше, и позже. Они были очень совместимы. И она просто уничтожила его. И я думаю, что он сейчас в ужасной-ужасной ситуации», – поделилась мнением рассерженная Левин.