Недавно Меган Маркл заявила, что принц Гарри не желает общаться с отцом. Причем сам герцог Сассекский не делал никаких высказываний в адрес королевской семьи. Принца Чарльза сильно огорчили слова невестки, и он задумался подать на нее в суд, передает StarHit.
Принц Чарльз готовит иск против Меган Маркл
73-летний принц Чарльз уже начал консультироваться с юристами по поводу того, как бы грамотно подать в суд на Меган Маркл. Терпение монарха лопнуло, и теперь он собирается привлечь жену сына к ответственности.
Напомним, на прошлой неделе бывшая актриса заявила, якобы Гарри внес родителя в черный список. «Гарри сказал мне: «Я потерял отца в этом процессе». Для них это не должно быть таким же, как для меня, но это его решение», — сказала Маркл в интервью Тhe Сut.
Слова Меган стали последней каплей для королевской семьи, и, кажется, вместо перемирия брюнетку ждут заседания. А ведь еще недавно герцогиня Сассекская рассуждала, как бы было неплохо пообщаться с родственниками и начать отношения с чистого листа.
В Букингемском дворце считают, что Меган настраивает принца Гарри против близких
Против Маркл выступила и королевский эксперт Анжеле Левин. Специалист уверена – бывшая актриса настраивает супруга против близких и всячески препятствует его контакту с ними.
«Что задумала эта женщина? Какая у ее мотивация для того, чтобы постоянно привлекать к себе внимание, одновременно пиная ту самую организацию, которая была задолго до нее и будет существовать после нее. Я не понимаю. И это происходит не только в Великобритании – это происходит по всему миру, люди видят ее насквозь. Я думаю, что ее цель – избавиться от британской королевской семьи. Гарри стал обиженным и агрессивным, а Маркл научила его ненавидеть свою семью. Он очень хорошо ладил с принцем Чарльзом, у них были свои проблемы и раньше, и позже. Они были очень совместимы. И она просто уничтожила его. И я думаю, что он сейчас в ужасной-ужасной ситуации», – поделилась мнением рассерженная Левин.