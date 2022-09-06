ВИДЕО и ФОТО ⟩ Разбитые дороги, полная разруха, зато теперь есть танк: урбанист и блогер Илья Варламов сравнил Нарву и Ивангород

«В России полная разруха, в Эстонии красивая набережная и порядок. Казалось бы, один климат, одно место, даже люди такие же (Нарва самый русский город Эстонии). Но переходишь границу и попадаешь буквально в другой мир.

На видео из Ивангорода оператор возбужденно говорит, глядя на танк: «Красавчик, вот она, наша гордость!» За много лет стабильности в не самом бедном регионе России люди так и не смогли навести порядок у себя под окном. В Ивангороде нет ни одного нормального двора, нет набережной, нет красивой улицы с отремонтированными домами, нет современной школы. Нет магазинов с нормальными продуктами (за продуктами все ходили в Эстонию), нет нормальной медицины. Нет ничего, чем логичнее было бы гордиться, чтобы эстонцы смотрели на другой берег и завидовали. Зато теперь будет танк», – пишет Варламов на своей странице