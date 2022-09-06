Не обойдется без ремонта: пять вещей, которые могут сломать стиральную машину

1. Одежда с большим количеством шерсти

Если ваша кошка, собака или другая домашняя любимица постоянно оставляет шерсть на одежде и других вещах в доме, перед стиркой нужно с помощью специального ролика очищать всё, что собираетесь бросить в стиральную машину.

В противном случае шерсть равномерно распределится по другой одежде и барабану, после чего может "забить" фильтр машинки. Поверьте, на устранение такой проблемы понадобится гораздо больше времени, чем вы потратили бы на элементарное очищение одежды от такого "следа" вашей домашней зверушки.

2. Вещи с пайетками или камнями

Не секрет, что на многих вещах такие искусственные украшения могут быть плохо закреплены. Поэтому во время стирки они могут оторваться и повредить стиральную машину. Тем более это касается пайеток и камней, которые крепятся клеем.

3. Мелкие предметы

Нельзя стирать в стиральной машинке вещи, которые по размеру меньше перчатки. Поэтому перед стиркой нужно тщательно проверять карманы, чтобы там случайно не завалялись монеты или другие мелкие вещи.

Также стоит обратить внимание на бюстгальтеры с косточками. Если белье порвется и косточки выпадут, они могут нанести вред стиральной машине. Поэтому такие вещи лучше стирать в специальных мешочках или вручную, или же перед стиркой в машинке вынимать из бюстгальтера косточки, если это возможно.

4. Одежда с пятнами от легковоспламеняющихся веществ

Одежду, на которой остались пятна от бензина или другого легковоспламеняющегося вещества, нельзя стирать в стиральной машине. Во время стирки это вещество может загореться, и это может стать причиной пожара.

Перед тем, как класть эту вещь в машинку, пятно нужно попробовать вывести вручную.

5. Водонепроницаемая одежда