Депутат Рийгикогу Мария Юферева-Скуратовски на своей странице в Facebook поделилась с подписчиками фотографией необычной находки.
ФОТО ⟩ И снится нам трава, трава у дома: депутат Рийгикогу Мария Юферева-Скуратовски обнаружила под ногами подозрительный пакетик
И снится нам трава, трава у дома: депутат Рийгикогу Мария Юферева-Скуратовски обнаружила под ногами подозрительный пакетик
«Кто потерял?»,– спросила депутат у подписчиков
Редакция Limon поинтересовалась у Марии, где она обнаружила пакетик с неизвестным веществом, а также, какие действия предприняла:
«На асфальте около торогового центра Кристине. Сфотографировала и пошла дальше по своим делам», – прокомментировала Мария Юферева-Скуратовски.
В комментариях к посту пользователи социальной сети предположили, что, возможно, это специи хмели-сунели, либо иван-чай, а может и "собачники потеряли какашки".
А какие ваши варианты?
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