ФОТО ⟩ И снится нам трава, трава у дома: депутат Рийгикогу Мария Юферева-Скуратовски обнаружила под ногами подозрительный пакетик

Редакция Limon поинтересовалась у Марии, где она обнаружила пакетик с неизвестным веществом, а также, какие действия предприняла:

«На асфальте около торогового центра Кристине. Сфотографировала и пошла дальше по своим делам», – прокомментировала Мария Юферева-Скуратовски.

В комментариях к посту пользователи социальной сети предположили, что, возможно, это специи хмели-сунели, либо иван-чай, а может и "собачники потеряли какашки".