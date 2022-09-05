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ФОТО ⟩ И снится нам трава, трава у дома: депутат Рийгикогу Мария Юферева-Скуратовски обнаружила под ногами подозрительный пакетик

Limon.ee
И снится нам трава, трава у дома: депутат Рийгикогу Мария Юферева-Скуратовски обнаружила под ногами подозрительный пакетик
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Мария Юферева-Скуратовски.
Мария Юферева-Скуратовски. Фото: Herman-Erik Isop

Депутат Рийгикогу Мария Юферева-Скуратовски на своей странице в Facebook поделилась с подписчиками фотографией необычной находки.

«Кто потерял?»,– спросила депутат у подписчиков

Редакция Limon поинтересовалась у Марии, где она обнаружила пакетик с неизвестным веществом, а также, какие действия предприняла:

«На асфальте около торогового центра Кристине. Сфотографировала и пошла дальше по своим делам», – прокомментировала Мария Юферева-Скуратовски.

В комментариях к посту пользователи социальной сети предположили, что, возможно, это специи хмели-сунели, либо иван-чай, а может и "собачники потеряли какашки".

А какие ваши варианты?

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