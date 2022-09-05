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ФОТО ПАПАРАЦЦИ ⟩ Mercedes Benz российского посла занял на парковке торгового центра четыре автомобильных места

Elu24 Limon.ee
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Mercedes Benz российского посла занял на парковке торгового центра четыре автомобильных места
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Автомобиль неправильно припарковался у магазина А1000 на улице Варраку
Автомобиль неправильно припарковался у магазина А1000 на улице Варраку Фото: Taavi Sepp

Вечером 5 сентября около 18:00 папарацци портала Elu24 увидел неправильно припаркованный автомобиль, принадлежащий посольству России, на стоянке A1000 Market на улице Варраку в Таллинне.

На фотографиях видно, что автомобиль припаркован на середине парковочной линии, то есть занимает два парковочных места. Кроме того, он стоит на линии пересечения парковочных мест, а это означает, что автомобиль занял четыре парковочных места. То есть автомобиль был припаркован неправильно и создавал неудобства для других водителей.

Автомобиль был припаркован на стоянке перед магазином A1000 на улице Варраку в Таллинне вечером 5 сентября около 18.00. Водитель был замечен возле автомобиля с женщиной.

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