Вечером 5 сентября около 18:00 папарацци портала Elu24 увидел неправильно припаркованный автомобиль, принадлежащий посольству России, на стоянке A1000 Market на улице Варраку в Таллинне.
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ФОТО ПАПАРАЦЦИ ⟩ Mercedes Benz российского посла занял на парковке торгового центра четыре автомобильных места
Mercedes Benz российского посла занял на парковке торгового центра четыре автомобильных места
На фотографиях видно, что автомобиль припаркован на середине парковочной линии, то есть занимает два парковочных места. Кроме того, он стоит на линии пересечения парковочных мест, а это означает, что автомобиль занял четыре парковочных места. То есть автомобиль был припаркован неправильно и создавал неудобства для других водителей.