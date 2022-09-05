ФОТО ПАПАРАЦЦИ ⟩ Mercedes Benz российского посла занял на парковке торгового центра четыре автомобильных места

На фотографиях видно, что автомобиль припаркован на середине парковочной линии, то есть занимает два парковочных места. Кроме того, он стоит на линии пересечения парковочных мест, а это означает, что автомобиль занял четыре парковочных места. То есть автомобиль был припаркован неправильно и создавал неудобства для других водителей.