В Нидерландах мужчина построил Ноев ковчег за 1,6 миллиона долларов, и он точная копия библейского

Объединившись с плотниками-любителями в 2008 году, Йохан приступил к постройке Ноева ковчега в натуральную величину. Вторая версия ковчега была открыта для публики в 2012 году. Построение библейского корабля обошлось Йохану в $ 1,6 млн. «Мы не профессиональные строители, поэтому многие из построек на корабле немного кривые», — позже признался Йохан.

Трудно не удивляться размерам корабля и вниманию к деталям. В ковчеге присутствуют деревянные модели животных, включая гориллу, слона, носорога, леопарда и так далее. Точная копия Ноева ковчега была весьма популярна в Дордрехте, Нидерланды, но, к сожалению, ковчег был закрыт из-за разногласий Йохана с городскими чиновниками.

Голландец построил судно в точном соответствии с его описанием в Библии. Реплика библейского корабля в натуральную величину имеет стальную раму и была построена из американского кедра и сосны. В высоту ковчег составляет 23 м., в ширину — 29 м., а в длину — 125 м.

«Йохан ковчег» весит 2,5 тысячи тонн и может вмещать в себя более 5000 человек одновременно. Изначально мужчина планировал отправиться на нём в Бразилию на Олимпиаду в Рио-2016, но из-за проблем с безопасностью от плана пришлось отказаться.

Йохан говорит, что для него самым «предпочтительным местом для ковчега является Израиль». «Это копия божьего корабля, поэтому имеет смысл отвезти его на землю Бога», — сказал Йохан.

На самом деле мужчина планировал отвезти корабль в Израиль вскоре после завершения строительства, но лесные пожары в Израиле заставили его отложить поездку. В данный момент Йохан находится в поиске пожертвований добрых самаритян, чьи деньги помогут ему доставить судно в Израиль. Поскольку у корабля нет мотора, то для его доставки в Израиль придётся нанимать несколько буксиров, что по подсчётам обойдётся примерно в $ 1,3 млн.