Как разморозить мясо, чтобы избежать пищевого отравления? Воспользуйтесь простыми советами, которые сведут риски к минимуму, советует MarieClaire.ru.
ВЫ ВСЕ ДЕЛАЛИ НЕПРАВИЛЬНО ⟩ Как правильно размораживать мясо, чтобы не навредить здоровью
Заморозка мяса — удобный и экологичный способ сократить количество пищевых отходов, увеличить срок хранения продуктов и сэкономить деньги. Но как разморозить его самым безопасным способом?
Кейт Холл — эксперт по экономии денег, она знает массу интересного о морозильной камере. Она рассказала порталу Express о самом важном в процессе разморозки мяса: «Для большинства продуктов невероятно важно, чтобы они оставались прохладными во время разморозки. Самый безопасный вариант — на дне холодильника, в накрытом состоянии, в тарелке, чтобы вода оттуда не попала на другие продукты, особенно на готовые блюда. Если вам нужно что-то разморозить немного быстрее, то это можно положить в пакет для заморозки, в тарелку с ледяной водой. Я обычно использую чашку или миску, чтобы утопить продукт, чтобы он оставался погруженным в воду. Если для разморозки пищи требуется больше 30 минут, я обновляю воду, чтобы продукт оставался прохладным.
Эксперт предостерегла: «Хотя некоторые люди могут думать, что у них никогда не было пищевого отравления, несмотря на то, что они размораживали продукты при комнатной температуре в течение многих лет, важно знать, что пищевое отравление не всегда происходит немедленно и не всегда проявляется так, как можно было бы ожидать. Это не всегда приводит к болезни и может проявляться легко, например, плохим самочувствием с болями или ознобом. В то же самое время это с большей вероятностью вызовет серьезные заболевания у людей с более слабой иммунной системой, таких как маленькие дети, беременные женщины, пожилые люди и люди с заболеваниями. Таким образом, может случиться так, что вы лично не заболели от разморозки при комнатной температуре, но если вы готовите для других, то вы можете непреднамеренно подвергать их риску».
Существует очень мало продуктов, которые нельзя заморозить; самое главное — обеспечить их надлежащее хранение до замораживания и правильное использование после замораживания. Например, молочные продукты можно заморозить, но в морозильной камере они отслаиваются, поэтому люди часто предполагают, что продукт испортился. Все, что на самом деле произошло, это то, что жиры отделились от воды, поэтому тщательное встряхивание, смешивание или нагревание снова соединит их.
«Если соблюдаются правила безопасности пищевых продуктов, замораживать можно практически все, — продолжила Кейт. — Единственный продукт, который я обычно выделяю как непригодный для замораживания, — это майонез (и другие эмульсионные соусы или блюда, содержащие их), так как в морозильной камере соус расслаивается, и его практически невозможно сохранить».