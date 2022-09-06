ВЫ ВСЕ ДЕЛАЛИ НЕПРАВИЛЬНО ⟩ Как правильно размораживать мясо, чтобы не навредить здоровью

Эксперт предостерегла: «Хотя некоторые люди могут думать, что у них никогда не было пищевого отравления, несмотря на то, что они размораживали продукты при комнатной температуре в течение многих лет, важно знать, что пищевое отравление не всегда происходит немедленно и не всегда проявляется так, как можно было бы ожидать. Это не всегда приводит к болезни и может проявляться легко, например, плохим самочувствием с болями или ознобом. В то же самое время это с большей вероятностью вызовет серьезные заболевания у людей с более слабой иммунной системой, таких как маленькие дети, беременные женщины, пожилые люди и люди с заболеваниями. Таким образом, может случиться так, что вы лично не заболели от разморозки при комнатной температуре, но если вы готовите для других, то вы можете непреднамеренно подвергать их риску».