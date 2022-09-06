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ВЫ ВСЕ ДЕЛАЛИ НЕПРАВИЛЬНО ⟩ Как правильно размораживать мясо, чтобы не навредить здоровью

Limon.ee
Как правильно размораживать мясо, чтобы не навредить здоровью
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Вы знали, как размораживать мясо? Иллюстративное фото
Вы знали, как размораживать мясо? Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Как разморозить мясо, чтобы избежать пищевого отравления? Воспользуйтесь простыми советами, которые сведут риски к минимуму, советует MarieClaire.ru.

Заморозка мяса — удобный и экологичный способ сократить количество пищевых отходов, увеличить срок хранения продуктов и сэкономить деньги. Но как разморозить его самым безопасным способом?

Кейт Холл — эксперт по экономии денег, она знает массу интересного о морозильной камере. Она рассказала порталу Express о самом важном в процессе разморозки мяса: «Для большинства продуктов невероятно важно, чтобы они оставались прохладными во время разморозки. Самый безопасный вариант — на дне холодильника, в накрытом состоянии, в тарелке, чтобы вода оттуда не попала на другие продукты, особенно на готовые блюда. Если вам нужно что-то разморозить немного быстрее, то это можно положить в пакет для заморозки, в тарелку с ледяной водой. Я обычно использую чашку или миску, чтобы утопить продукт, чтобы он оставался погруженным в воду. Если для разморозки пищи требуется больше 30 минут, я обновляю воду, чтобы продукт оставался прохладным.

Мясо лучше всего размораживать на дне холодильника, но вы также можете использовать метод с водой, упомянутый выше. Также безопасно разогревать в микроволновой печи небольшие куски мяса (не крупные куски), если вы используете режим разморозки и будете их готовить сразу после разморозки».

Эксперт предостерегла: «Хотя некоторые люди могут думать, что у них никогда не было пищевого отравления, несмотря на то, что они размораживали продукты при комнатной температуре в течение многих лет, важно знать, что пищевое отравление не всегда происходит немедленно и не всегда проявляется так, как можно было бы ожидать. Это не всегда приводит к болезни и может проявляться легко, например, плохим самочувствием с болями или ознобом. В то же самое время это с большей вероятностью вызовет серьезные заболевания у людей с более слабой иммунной системой, таких как маленькие дети, беременные женщины, пожилые люди и люди с заболеваниями. Таким образом, может случиться так, что вы лично не заболели от разморозки при комнатной температуре, но если вы готовите для других, то вы можете непреднамеренно подвергать их риску».

Эксперт говорит, что не все на самом деле нужно размораживать перед приготовлением. Овощи лучше готовить прямо из морозилки, и приготовление из замороженных продуктов, как правило, не занимает больше времени, чем приготовление из свежих.

Существует очень мало продуктов, которые нельзя заморозить; самое главное — обеспечить их надлежащее хранение до замораживания и правильное использование после замораживания. Например, молочные продукты можно заморозить, но в морозильной камере они отслаиваются, поэтому люди часто предполагают, что продукт испортился. Все, что на самом деле произошло, это то, что жиры отделились от воды, поэтому тщательное встряхивание, смешивание или нагревание снова соединит их.

Эксперт упомянула и другие особенности заморозки продуктов. «Некоторые продукты также требуют небольшой подготовки перед заморозкой, например, картофель, — сказала она. — Перед заморозкой их нужно как минимум прокипятить, и как только это будет сделано и они остынут, их можно будет хранить в морозильной камере, а еще лучше — приготовить блюдо из замороженного продукта. Часто это вопрос личных предпочтений, нравится ли вам конкретный продукт после его заморозки, поскольку он может изменить вкус и текстуру».

«Если соблюдаются правила безопасности пищевых продуктов, замораживать можно практически все, — продолжила Кейт. — Единственный продукт, который я обычно выделяю как непригодный для замораживания, — это майонез (и другие эмульсионные соусы или блюда, содержащие их), так как в морозильной камере соус расслаивается, и его практически невозможно сохранить».

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