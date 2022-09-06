Бывший агент внутренней разведки США рассказывает, как оптимизировать работу своего тела и жесты, чтобы производить о себе наилучшее впечатление с первого раза, пишет MarieClaire.ru.
Язык тела и ваш успех: семь простых советов от агента ФБР, которые может освоить каждый
Идея читать людей, как открытую книгу, не услышав от них ни единого слова, нравится многим. Будь то наш новый знакомый, любимый мужчина или известный политик, выступающий с телеэкрана, — мы всегда, осознанно или нет, наблюдаем не только за тем, что он говорит, но и как он двигается. И странным образом всегда понимаем или хотя бы догадываемся, лжет нам человек или нет, весел он или раздражен, хочет здесь находиться или желает поскорее уйти. Анализировать язык тела знаменитых пар — это и вовсе одно из самых любимых занятий экспертов. И не бесполезных: ведь по каким-то причинам, глядя на фотографии принца Чарльза и принцессы Дианы, мы сразу видим, что они были несчастливы, а, глядя на снимки принца Гарри и Меган Маркл, не сомневаемся в их влюбленности.
И нет, это никакое не волшебство, а наш врожденный человеческий навык. Как считают психологи, за счет мимики, жестов и прочих невербальных сигналов мы, люди, получаем около 80% информации. И лишь остальные 20% — это слова, речь, тексты и так далее. Эти знания особенно ценны для представителей определенных профессий: психологов, бизнесменов, политиков, звезд и, конечно же, спецагентов. Джо Наварро, бывший сотрудник ФБР, а ныне популярный автор и коуч по чтению и использованию языка тела, учился этому мастерству профессионально на протяжении десятилетий. Сегодня он рассказывает людям по всему миру, как можно выстроить продуктивное общение с собеседником, практически не разговаривая с ним. Семью простейшими хаками он поделился с изданием The Telegraph.
Следите за руками
Нет, не за тем, где они находятся и как двигаются (хотя и это важно), а за их состоянием: за ногтями, за ухоженностью кожи и за чистотой. Зачем? Чтобы произвести благоприятное первое впечатление — а оно, как известно, формируется у людей менее чем за секунду, так что времени в обрез. Но почему именно руки? Ведь «встречают-то по одежке».
Как рассказывает Наварро, в современном обществе одежда не всегда является верным индикатором богатства и статуса человека, ведь мода очень переменчива, а представления о прекрасном у всех разные. Между тем, одна истина остается актуальной как в наше время, так и сто лет назад: хорошее здоровье — это признак успешного человека, ведь на то, чтобы его поддерживать нужно время, деньги и ум.
А что является показателем здоровья? Ухоженный внешний вид.
Причем, интересно, что волосы и лицо, как считает эксперт, — тоже не самый верный показатель, так как наши прически и макияж (у мужчин это может быть борода) также зачастую зависят от царящей моды. А вот руки — другое дело: они либо ухоженные, либо нет. «Будь мы на свидании или в офисе, мы всегда склонны оценивать человека, исходя из того, какими здоровыми и ухоженными выглядят его руки», — заключает экс-агент.
Приветствуйте правильно
Рукопожатие – это универсальная форма приветствия людей практически по всему миру, но, как известно, даже этому жесту обучены немногие. Так, собственной, весьма противоречивой техникой здороваться с людьми известен бывший президент США Дональд Трамп, зачастую устраивающий из рукопожатий импровизированное соревнование, кто сильней. Кто-то вступает с главой Белого дома в эту забавную игру, а кто-то, напротив, лишь начинает злиться.
По мнению Наварро, рукопожатие Трампа – не самый лучший пример для подражания. При первом знакомстве с кем-то вам важно расположить собеседника к себе, а не оттолкнуть: соответственно, сильно сжимать его руку не стоит (впрочем, и подавать совсем расслабленную ладонь — тоже не лучший выход). А теперь важный хак: пожав руку человеку, сделайте шаг назад, чтобы определить, на каком расстоянии ему комфортнее с вами общаться. «Вы обнаружите, что люди подсознательно оценят этот жест», — уверяет эксперт.
Как показать интерес
Один из самых быстрых и верных способов — с помощью мимики и движений головой. Например, как указывает Наварро, вы можете высоко поднять брови и продемонстрировать не просто интерес, а здоровое любопытство к предмету беседы или к самому человеку. Еще одному приему будет полезно поучиться у принцессы Дианы — наклон головы чуть в сторону. Вероятно, такой жест относит нас к чему-то подсознательно-рефлекторному (вспомните, как очаровательно наклоняют голову собаки, когда пытаются понять, что вы им говорите). В конце концов, как уточняет сам эксперт, «человек способен правильно считать этот жест уже с двухнедельного возраста»!
Как показать безразличие
Вероятно, вы и сами замечали, что когда вы расслаблены и заинтересованы в общении с кем-то, вы невольно можете склониться к собеседнику и принять более открытую позу, оставив без защиты такие уязвимые части тела, как, скажем, живот или грудь. Когда же вы, напротив, не желаете общаться, вы «закрываетесь» (самый яркий пример — скрещенные руки). С другой стороны, о значении скрещенных рук и ног знает практически каждый, однако мало кто обращает внимание на другую часть тела — запястья. Между тем, как считает экс-агент, именно они — самый верный индикатор заинтересованности, ведь если руки и ноги контролировать умеют многие, то запястья зачастую «живут собственной жизнью».
Во время свидания, вечеринки или деловой встречи обратите внимание, как ваш собеседник держит бокал или, скажем, сигарету. Положительно настроенный человек будет чаще разворачивать к вам ладонь, тогда как безразличный будет демонстрировать ее тыльную сторону.
Как оказать поддержку
Как мы успокаиваем ребенка, когда он плачет? Слова помогают не всегда, верно? Куда чаще мы обнимаем малыша, гладим его по головке или тихонечко похлопываем по спине. Так и со взрослыми. Джо Наварро советует: если кто-то сильно расстроен — просто обнимите его. Но что, если тактильное общение неуместно?
В этом случае поможет следующий трюк. «Один из самых простых способов успокоить человека и дать ему почувствовать себя в своей тарелке — просто встать рядом с ним, а не напротив него, — делится эксперт. — Таким образом, вы как бы говорите: я на вашей стороне. Наварро рассказывает, что недавно заметил этот прием на одном из крупных мероприятий: «Один мужчина в тот вечер узнал, что его жена очень больна, и я заметил, как его друзья инстинктивно встали рядом и стали похлопывать его по спине. Это один и самых честных и естественных способов выразить эмпатию».
Демонстрация уверенности
От принцессы Дианы — к Ангеле Меркель. С годами канцлер Германии особенно пристрастилась к одному жесту, который наверняка узнает каждый — «руки домиком». Ангела демонстрирует его практически на каждом своем публичном выступлении, что, по мнению экс-агента, является признаком уверенности в себе и своих словах или же способом обрести эту самую уверенность. По правде говоря, этот жест используют многие политики («домик» может «смотреть» как вверх, так и вниз), и, как свидетельствует эксперт, такое расположение рук настолько для нас естественно, что порой его демонстрируют даже слепые от рождения люди.
Как распознать лжеца
Способов, как следует из одного популярного сериала, миллион, однако экс-агент ФБР все же предупреждает: не существует какого-то определенного и надежного метода распознать обман. Впрочем, можно запомнить простую формулу: «Лжец всегда пытается убедить, тогда как искренние люди лишь сообщают информацию». «Увы, но эффекта Пиноккио не бывает, — убежден эксперт. — Люди очень плохо умеют распознавать обман как таковой. Зато мы блестяще понимаем, когда что-то идет не так». На это чувство и нужно ориентироваться.