Язык тела и ваш успех: семь простых советов от агента ФБР, которые может освоить каждый

Идея читать людей, как открытую книгу, не услышав от них ни единого слова, нравится многим. Будь то наш новый знакомый, любимый мужчина или известный политик, выступающий с телеэкрана, — мы всегда, осознанно или нет, наблюдаем не только за тем, что он говорит, но и как он двигается. И странным образом всегда понимаем или хотя бы догадываемся, лжет нам человек или нет, весел он или раздражен, хочет здесь находиться или желает поскорее уйти. Анализировать язык тела знаменитых пар — это и вовсе одно из самых любимых занятий экспертов. И не бесполезных: ведь по каким-то причинам, глядя на фотографии принца Чарльза и принцессы Дианы, мы сразу видим, что они были несчастливы, а, глядя на снимки принца Гарри и Меган Маркл, не сомневаемся в их влюбленности.