УЧИТЬСЯ НИКОГДА НЕ ПОЗДНО ⟩ Эстонская певица ищет того, кто научит ее снимать селфи: мои руки выглядят гигантскими

«Браво, Ханна-Лийна Выза! Мне бы очень пригодился этот селфи-тренинг для начинающих, а то мои руки выглядят ужасно большими», - шутливо пожаловалась певица.

В комментариях отметили, что руки певицы на всех селфи выглядят чересчур громоздко. И некоторые пользовали написали, что руки - то, что сразу бросается им в глаза. Кто-то похвалил маникюр певицы.