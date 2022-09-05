Певица Маарья-Лийс Илус пошутила в социальных сетях, что ей необходимо пройти обучение по съемке селфи, пишет Elu24.
УЧИТЬСЯ НИКОГДА НЕ ПОЗДНО ⟩ Эстонская певица ищет того, кто научит ее снимать селфи: мои руки выглядят гигантскими
Эстонская певица ищет того, кто научит ее снимать селфи: мои руки выглядят гигантскими
«Браво, Ханна-Лийна Выза! Мне бы очень пригодился этот селфи-тренинг для начинающих, а то мои руки выглядят ужасно большими», - шутливо пожаловалась певица.
В комментариях отметили, что руки певицы на всех селфи выглядят чересчур громоздко. И некоторые пользовали написали, что руки - то, что сразу бросается им в глаза. Кто-то похвалил маникюр певицы.
Может быть, поэтому Маарья-Лийс не увлекается селфи. Последний раз это было в 2018 году.