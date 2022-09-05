Инфаркт миокарда называют одной из самых «тихих» болезней, потому что он приходит без всяких предупреждений и часто не оставляет шансов на выживание. Однако где-то за месяц до приступа организм все же попытается дать тебе сигнал. Рассказываем, как его не пропустит, пишет thevoicemag.ru.
Этот странный симптом появляется у женщин за месяц до инфаркта: проверь себя
Коварство инфаркта заключается в том, что распознать его часто не получается даже уже после приступа — что уж говорить о предупреждении болезни. У женщин, в отличие от мужчин, симптомы инфаркта и вовсе практически не проявляются.
Однако именно женщин по иронии судьбы организм пытается хоть как-то предупредить аж за месяц до самого приступа. Другой вопрос, что чаще всего мы не связываем этот симптом с сердечными проблемами, а иногда и вовсе игнорируем.
Исследователи добавили, что во всех случаях проблемы со сном у женщин были тесно связаны с тревогой, усталостью и болью, а также с изменениями мышления и памяти. Это значит, что все эти состояния в совокупности могут служить симптомами приближающегося инфаркта миокарда. При этом установить точную причину нарушений сна на фоне проблем с сердцем специалистам пока не удалось.
Поэтому если ты вдруг начала мучиться от бессонницы, хотя раньше спала, как младенец, или чувствуешь сильную усталость без особых на то причин — это уже серьезный повод обратиться к кардиологу. Возможно, твоя повышенная внимательность к собственному здоровью поможет предупредить инфаркт, который никогда не проходит без последствий.