Этот странный симптом появляется у женщин за месяц до инфаркта: проверь себя

Исследователи добавили, что во всех случаях проблемы со сном у женщин были тесно связаны с тревогой, усталостью и болью, а также с изменениями мышления и памяти. Это значит, что все эти состояния в совокупности могут служить симптомами приближающегося инфаркта миокарда. При этом установить точную причину нарушений сна на фоне проблем с сердцем специалистам пока не удалось.