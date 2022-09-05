Бесплатно и зрелищно: Таня Михайлова выступит в Таллинне с полицейским оркестром

«В Ласнамяэ мы стараемся помнить все знаменательные даты и предлагаем местным жителям в честь каждой из них различную развлекательную программу. В этот раз мы отметим одновременно три важных события. И поскольку количество мест в зале «Линдакиви» ограничено, просим всех желающих своевременно забрать бесплатные билеты в удобном для них месте», – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

В честь вышеупомянутых знаменательных дат в Ласнамяэ ежегодно проводится бесплатный концерт, где на этот раз выступит Таллиннский полицейский оркестр под руководством дирижера Сийма Аймла и солистка Таня Михайлова-Саар.

Мероприятие проводится управой района Ласнамяэ в сотрудничестве с центром культуры «Линдакиви» и Социальным центром Ласнамяэ.

«С 1990 года по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН во всем мире первого октября отмечается День пожилых людей. Цель дня – отдать дань уважения пожилым людям и отметить их вклад в общество. Деятельность социального центра Ласнамяэ в основном направлена ​​на пожилых людей», – сказала руководитель социального центра Ивика Кярнер.

«Чтобы отметить важность музыкантов и музыки в нашей повседневной жизни, с 1975 года 1 октября во всем мире отмечается Международный день музыки, в честь которого «Линдакиви» ежегодно организует для жителей Ласнамяэ бесплатный концерт», – сказал директор центра Марко Лыхмус.

Концерт начнется в 14.00.