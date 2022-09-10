С 10 сентября по 2 октября 2022 года для нас вновь наступает период ретроградного Меркурия. Планета, отвечающая в астрологии за связь, взаимообмен, коммуникацию, обработку и передачу информации станет ретроградной. Wday.ru рассказывает, как вести себя в этот непростой период каждому знаку Зодиака.
Ретроградный Меркурий с 10 сентября по 2 октября: кому повезет, а кому надо быть осторожнее
Общими рекомендациями для знаков Зодиака поделилась западный астролог Алена Футущак.
Влияние ретроградного Меркурия могут ощутить далеко не все, а лишь те люди, у которых Меркурий в прогнозе активирует важные точки, вызывая тем самым разные события. Считается, что планета, находясь в ретро фазе, изменяет привычный уклад в тех сферах жизни, за которые она отвечает.
Символически планета Меркурий отвечает за коммуникации, переговоры, умственную деятельность, мышление, поездки, работу с документами, а также транспорт и технику. Поэтому при ретроградном движении этой планеты могут возникать недопонимания в общении, разного рода искажения (эффект «сломанного телефона»), ошибки при оформлении документов, сложности в переговорах, перенос сроков и срывы сделок, поломка техники и гаджетов.
В поездках возможны изменения в расписании, задержки, переносы или отмены рейсов, опоздания, а также разного рода поломки, если это путешествие на автомобиле. Связь и техника тоже могут сбоить в этот период, поэтому рекомендуется подстраховаться и сделать резервное копирование важной для вас информации.
Новое обучение и новые проекты, начатые в период ретроградного Меркурия, могут не принести ожидаемых результатов. При устройстве на работу и получении предложения о сотрудничестве внимательно проверяйте все условия, так как оно может содержать массу подводных камней и не совсем соответствовать действительности. Если вы водите авто, то в этот период будьте более бдительными — значительно повышается риск дорожно-транспортных происшествий.
Однако есть и хорошие новости. У людей, которые имеют ретроградный Меркурий в карте рождения, такие периоды могут наоборот отличаться повышенным уровнем продуктивности и эффективности. Количество энергии, идей и задумок может быть значительно больше, чем обычно, и этот шанс стоит использовать себе на благо. Для того, чтобы извлечь максимум пользы из этого периода любому знаку Зодиака, постарайтесь придерживаться следующих рекомендаций.
Как правильно вести себя в ретроградный Меркурий
Ретроградный Меркурий не очень благоприятен для старта всего нового, но для завершения начатого и возрождения старого подходит прекрасно. Удачное время для логического завершения или же возрождения старых проектов и начатых ранее дел, наведения порядка в документах и поступающей информации, возобновления старых связей и контактов.
Людям, проходящим обучение, ретроградный Меркурий помогает лучше закрепить ранее пройденный учебный материал в памяти, получить новые осознания, глубже понять изучаемую дисциплину. Для владельцев бизнеса этот период благоприятен для повторного заключения договоров, работы со старой базой клиентов, запуска обновленной версии старых продуктов и услуг, анонса распродаж.
Если какие-то контакты или общение с важными для вас людьми было утеряно, используйте этот период продуктивно и постарайтесь возобновить общение. Также стоит пересмотреть интеллектуальную нагрузку и отказаться от той информации, которая уже потеряла для вас актуальность.
Влияние ретроградного Меркурия смогут почувствовать на себе Весы, Овны, Раки и Козероги. Это знаки Зодиака, по которым данный период может «ударить» больше других. Поэтому этим знакам стоит быть аккуратнее, тщательнее проверять всю поступающую к ним информацию и документацию, а также стараться быть более сосредоточенными и внимательными.
Близнецам, Водолеям, а также Львам и Стрельцам в сентябре — октябре 2022 года может наоборот повезти. Именно этим знакам ретроградный Меркурий может принести новые возможности, связи, идеи, ресурс посмотреть на многое под другим углом, глубже обычного погрузиться в изучение какой-либо темы. Ретроградный Меркурий — это не приговор, ведь из любого астрологического периода можно извлечь пользу, если знать, как им правильно пользоваться.
Рекомендации для каждого знака Зодиака
На что обратить внимание представителям зодиакального круга? Рассказывает практикующий астролог-консультант и дипломированный психолог Александра Эрдели.
Особенно яркими проявления ретроградного Меркурия будут возле 10 сентября, 23 сентября и 2 октября.
А более чувствительными к эффектам ретроградного Меркурия в этот раз будут:
Весы, рожденные 23.09 — 01.10;
Овны, рожденные 21.03 — 29.03;
Раки, рожденные. 21.06 — 30.06;
Козероги, рожденные 21.12 — 30.12;
Также в заключительную неделю своей ретроградности Меркурий внесет немного сумятицы в жизнь:
Дев, рожденных с 17.09 — 22.09;
Рыб, рожденных с 14.03 — 20.03;
Близнецов, рожденных с 15.06 — 20.06;
Стрельцов, рожденных с 16.12 — 20 декабря.
Овен
Будьте аккуратнее при заключении новых партнерских договоренностей. Вполне возможно, что новый многообещающий проект, который вам предложат в эти дни, на поверку окажется нежизнеспособным. Не торопитесь связывать себя серьезными обязательствами. Отложите окончательное решение на период директного Меркурия — после 2 октября. Вполне возможно, что за это время появится новая информация, которая внесет значимые корректировки в обстоятельства дела.
В целом, ретроградный Меркурий актуализирует для вас тему партнерства. В это время у вас появится шанс яснее увидеть, что нуждается в изменении, а что — в поддержании и укреплении внутри ваших партнерских отношений как в деловой, так и в личной сфере.
Телец
Пришло время позаботиться о себе и обратить внимание на свое здоровье. Возможно обострение хронических заболеваний. Если вы давно планировали посетить врача, но откладывали визит на потом, то сейчас — самое время. Хорошо ввести в свою жизнь новые здоровые привычки, перейти на правильное питание.
Также не забывайте, что образ мыслей напрямую оказывает влияние на физическое самочувствие. А обстановка вокруг нас влияет и на наше ментальное, и на психическое состояние. Вернуть внутреннюю гармонию поможет организация и наведение порядка внутри жилого или рабочего пространства, будь то рабочий стол или жилая комната (читайте также: 5 неочевидных лайфхаков по уборке, которые помогут быстро навести порядок).
Близнецы
В этот период в вашем поле может актуализироваться тема детско-родительских отношений. Время задуматься о том, что объединяет нас с нашими детьми и что способствует сближению и взаимопониманию между нами. Попробуйте найти своего внутреннего ребенка — вернитесь в свои воспоминания. О чем вы мечтали? Чему вы радовались? Чем вы увлекались? Возможно, стоит достать со шкафа пылящийся мольберт с красками или купить коньки? Сейчас это вполне уместно.
Позвольте себе немного свободы и радости в эти дни. Проведите время со своими детьми, родителями или любимыми. Поиграйте в настольные игры, организуйте совместный поход в театр или на концерт, устройте семейный праздник.
Рак
Период ретроградного Меркурия напомнит вам о вопросах, связанных с родными и семьей. Позвоните родителям, пригласите родных людей на семейный ужин, чтобы поделиться теплыми воспоминаниями и вместе посмотреть семейный альбом.
Не торопитесь принимать радикальные решения по переезду, покупке земли или недвижимости. Велика вероятность того, что недвижимость может иметь скрытые недостатки, которые проявятся позже. Тоже самое касается оформления документов на землю или квартиру. Тут возможны ошибки оформления и замедления процесса регистрации в инстанциях.
Лев
Возможно, вы получите весть о давнем знакомом. В целом, этот период может оживить для вас давние контакты. Но будут тормозиться дела, реализация которых зависит от коммуникаций с другими людьми, транспортом и логистикой. Для принятия решений и верной оценки ситуации не хватает информации — она либо неполная, либо неактуальная. Не торопитесь.
Возможны поломки средств связи транспорта, недоразумения в поездках. Отправляясь в дорогу, убедитесь, что хорошо знаете маршрут, билеты на месте и они правильно оформлены. Это неудачное время для поездок по новым маршрутам, но отличное для того, чтобы вернуться в места, которые вы уже когда-то посещали.
Покупку техники лучше отложить. Велика вероятность того, что вы не учтете каких-то особенностей модели и остановите свой выбор на неподходящем варианте. Либо устройство может иметь какие-то скрытые дефекты, которые не сразу будут обнаружены.
Дева
Вопросы получения прибыли в период ретроградного Меркурия могут идти с большим трудом. Задержка платежей, ошибки в оформлении финансовой документации. Пословица о том, что деньги любят счет, сейчас для вас актуальна как никогда. Проверяйте, пересчитывайте, не верьте на слово. Сейчас в этой сфере для вас велика вероятность досадных недоразумений.
Крупные покупки лучше отложить. Особенно это касается техники и средств связи. А если покупка все-таки необходима, то обязательно сохраняйте платежные документы и чеки, чтобы в случае обнаружения недостатков у вас не возникло трудностей с возвратом.
В это время вам не рекомендуется брать и давать в долг, так как велика вероятность того, что вам его не вернут.
Весы
Часть своего ретроградного пути Меркурий двигается по вашему знаку. Это значит, что его проявления для вас будут особенно сильны. Вас будут занимать вопросы самоактуализации.
Но опасайтесь проявлять самонадеянность и перетягивать одеяло на себя в решении новых вопросов и незнакомых вам задач. Упор исключительно на собственные активные действия не приведет к результату, а лишь увеличит количество досадных ошибок и недоразумений, характерных для этого периода.
Скорпион
Хорошее время для того, чтобы замедлиться. Это время пророческих снов и погружения в глубины бессознательного в поисках ответов на сокровенные вопросы, которые ставит перед вами жизнь (читайте также: Как находить в своих снах подсказки и использовать их в реальной жизни).
Вместо поиска внешних врагов лучше поразмышлять о том, что наша внешняя объективная реальность является отражением процессов, происходящих внутри нас. В эти дни хорошо посвятить время медитации или сходить к психологу.
В вопросах бизнеса лучшей рекомендацией будет сконцентрировать свое внимание на проектах, которые находятся в стадии завершения и нуждаются только в незначительных корректировках.
Стрелец
В дни с 10 сентября по 2 октября актуальными для вас станут вопросы поиска «своих по духу» людей и переосмысления идей и целей, которые объединяют вас с другими. Возможно перераспределение ролей внутри коллективов и групп, пересмотр отношений между единомышленниками.
В эти дни хорошо встречаться со старыми друзьями и чувствовать себя частью группы как единого живого организма, но при этом осознавать в ней свою важную роль и уникальность. Это время позволит переосмыслить то, как группа, частью которой вы являетесь, способствует вашему собственному росту и расширению ваших возможностей. Насколько ваши истинные, глубинные цели совпадают с ценностями коллектива.
Козерог
Ретроградный Меркурий ставит перед вами вопросы, связанные с карьерой и масштабированием личности, дальнейшего пути социальной реализации.
Но не стремитесь предпринимать быстрые радикальные действия по изменению жизненного вектора или смене профессиональной деятельности. Возьмите паузу на время ретроградного Меркурия и приложите свои силы к укреплению уже занятых вами в социуме позиций.
Водолей
Не стоит публиковать научные работы или назначать старт PR-кампаний на это время. Это, скорее всего, не принесет тех результатов, на которые вы рассчитываете. Выбирать наставника или начинать серьезное обучение тоже не стоит. Очень вероятно, что вы не получите того, что вам обещают, даже если сейчас уверены в престиже учебного заведения и авторитетности выбранного учителя.
Не время для новых масштабных проектов, связанных с образованием и международными отношениями. Между тем, это хорошее время для того, чтобы возобновить обучение тому, чему вы уже когда-то учились, но по каким-то причинам оставили.
Недоразумения и накладки возможны в дальних поездках в места, куда вы собираетесь впервые. Если вы все-таки решили отправиться в путешествие с 10 сентября по 2 октября, то желательно все подготовить и проверить заранее, а билет забронировать до 9 сентября.
Рыбы
В этот период не рекомендуется заниматься инвестированием, а также брать займы в кредитных организациях. Сейчас вы можете неверно оценить предложенные условия или свои возможности, так что обязательства окажутся впоследствии для вас трудновыполнимыми, а вложения — убыточными.
Если в эти дни вы будете ощущать нехватку жизненных сил, то это повод задуматься о том, что стало источником истощения. От чего давно пора отказаться? Общение с токсичными людьми, нелюбимая работа, бесперспективные отношения, которые давно не радуют, а лишь являются источником разочарования? Убрав из своей жизни то, что лишает вас сил, вы освободите место для того, что наполнит вас энергией и позволит дышать полной грудью (читайте также: Тест: ответьте на 10 вопросов и узнайте, подходит вам ваша работа или пора увольняться).
Вместо заключения
Меркурий символизирует своего рода фильтр между нашим сознанием и окружающей нас реальностью. Поэтому во время его обратного движения мы можем отмечать у себя и окружающих нас людей некоторую рассеянность, забывчивость, притупление внимания к событиям, происходящим во внешнем мире.
Сейчас мы будем в большей степени сконцентрированы на внутренних процессах, наше внимание будет направлено на переосмысление накопленного ранее опыта, а не на получение и обработку новой информации. Как следствие, в наших текущих делах, контактах, договоренностях может наблюдаться путаница и неразбериха.
Ретроградный Меркурий погружает нас в ретроспективу, ставя перед нами задачи, которые мы когда-то не решили до конца. Он актуализирует необходимость проработать на ментальном плане полученную ранее информацию и извлечь из нее значимые для себя смыслы.