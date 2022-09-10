Ретроградный Меркурий с 10 сентября по 2 октября: кому повезет, а кому надо быть осторожнее

Недоразумения и накладки возможны в дальних поездках в места, куда вы собираетесь впервые. Если вы все-таки решили отправиться в путешествие с 10 сентября по 2 октября, то желательно все подготовить и проверить заранее, а билет забронировать до 9 сентября.

Рыбы

В этот период не рекомендуется заниматься инвестированием, а также брать займы в кредитных организациях. Сейчас вы можете неверно оценить предложенные условия или свои возможности, так что обязательства окажутся впоследствии для вас трудновыполнимыми, а вложения — убыточными.

Если в эти дни вы будете ощущать нехватку жизненных сил, то это повод задуматься о том, что стало источником истощения. От чего давно пора отказаться? Общение с токсичными людьми, нелюбимая работа, бесперспективные отношения, которые давно не радуют, а лишь являются источником разочарования? Убрав из своей жизни то, что лишает вас сил, вы освободите место для того, что наполнит вас энергией и позволит дышать полной грудью (читайте также: Тест: ответьте на 10 вопросов и узнайте, подходит вам ваша работа или пора увольняться).

Вместо заключения

Меркурий символизирует своего рода фильтр между нашим сознанием и окружающей нас реальностью. Поэтому во время его обратного движения мы можем отмечать у себя и окружающих нас людей некоторую рассеянность, забывчивость, притупление внимания к событиям, происходящим во внешнем мире.

Сейчас мы будем в большей степени сконцентрированы на внутренних процессах, наше внимание будет направлено на переосмысление накопленного ранее опыта, а не на получение и обработку новой информации. Как следствие, в наших текущих делах, контактах, договоренностях может наблюдаться путаница и неразбериха.