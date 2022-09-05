Брюс Уиллис замечен спустя полгода после новости о тяжелой болезни: как сегодня себя чувствует актер

Первые симптомы звезда кино стал замечать давно: например, на съемочной площадке, когда он с трудом запоминал несложные фразы для сцены. Сперва Уиллис не обращал на это внимания, однако вскоре стало ясно, что дело вовсе не в обычной усталости.

В марте Уиллис объявил, что заканчивает карьеру, поскольку афазия уже серьезно мешает ему в работе. По этой же причине актер так активно снимался последние годы – хотел как можно ярче завершить свой путь в кино.

Когда Брюс только поделился новостью с поклонниками, все решили, что артист вот-вот утратит способность к нормальной жизнедеятельности и вскоре совсем исчезнет из поля зрения. Однако актер продолжает наслаждаться жизнью и время от времени даже попадает в объективы папарацци – благодаря им у нас все еще есть возможность наблюдать за Уиллисом.

На свежих фотографиях актер отлично выглядит. В кадр 67-летний Уиллис попал в белой рубашке с коротким рукавом, серых брюках, синих кроссовках и бейсболке от солнца.