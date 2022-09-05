ФОТО ⟩ В отца: как выглядит единственный сын Юрия Шатунова
Фотографии семьи покойного Юрия Шатунова при его жизни были редкостью. Артист тщательно хранил жену и детей от посторонних глаз. Но после его смерти директор Аркадий Кудряшов вдруг решил обнародовать семейный снимок экс-солиста группы «Ласковый май».
5 сентября в 16-й день рождения Дэнниса в Telegram-канале Шатунова появилась фотография певица и сына. Кадр был сделан в начале года во время новогодних праздников.
Дэннис, как видно, растет копией звездного отца. Однако по стопам родителя он не собирается идти. Вместе с мамой Светланой и сестрой Эстеллой они живут в Германии уже много лет.
«Дэннису Шатунову сегодня 16 лет. Наилучшие пожелания и поздравления! Семейное фото из архива. Январь 2022», — подписал снимок Кудряшов.
В комментариях пользователи поздравили молодого человека с праздником, а также напомнили, что сам Шатунов был против публикации родных.