ФОТО ⟩ В отца: как выглядит единственный сын Юрия Шатунова

Фотографии семьи покойного Юрия Шатунова при его жизни были редкостью. Артист тщательно хранил жену и детей от посторонних глаз. Но после его смерти директор Аркадий Кудряшов вдруг решил обнародовать семейный снимок экс-солиста группы «Ласковый май».

5 сентября в 16-й день рождения Дэнниса в Telegram-канале Шатунова появилась фотография певица и сына. Кадр был сделан в начале года во время новогодних праздников.

Дэннис, как видно, растет копией звездного отца. Однако по стопам родителя он не собирается идти. Вместе с мамой Светланой и сестрой Эстеллой они живут в Германии уже много лет.

«Дэннису Шатунову сегодня 16 лет. Наилучшие пожелания и поздравления! Семейное фото из архива. Январь 2022», — подписал снимок Кудряшов.