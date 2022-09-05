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ФОТО ⟩ В отца: как выглядит единственный сын Юрия Шатунова

Limon.ee
В отца: как выглядит единственный сын Юрия Шатунова
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Юрий Шатунов
Юрий Шатунов Фото: Mihkel Maripuu

Кадр опубликовал директор артиста, пишет wday.ru.

Фотографии семьи покойного Юрия Шатунова при его жизни были редкостью. Артист тщательно хранил жену и детей от посторонних глаз. Но после его смерти директор Аркадий Кудряшов вдруг решил обнародовать семейный снимок экс-солиста группы «Ласковый май».

5 сентября в 16-й день рождения Дэнниса в Telegram-канале Шатунова появилась фотография певица и сына. Кадр был сделан в начале года во время новогодних праздников.

Дэннис, как видно, растет копией звездного отца. Однако по стопам родителя он не собирается идти. Вместе с мамой Светланой и сестрой Эстеллой они живут в Германии уже много лет.

«Дэннису Шатунову сегодня 16 лет. Наилучшие пожелания и поздравления! Семейное фото из архива. Январь 2022», — подписал снимок Кудряшов.

В комментариях пользователи поздравили молодого человека с праздником, а также напомнили, что сам Шатунов был против публикации родных.

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