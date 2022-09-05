ВЫ ДЕЛАЕТЕ ЭТО НЕПРАВИЛЬНО! ⟩ Эксперты рассказали о распространенной ошибке при парковке, которая может привести к серьезному повреждению вашего автомобиля

Эмили из Мельбурна опубликовала видео, показывающее, как она ставит свою машину с автоматической коробкой передач в положение парковки, а не в нейтральное положение, прежде чем тянуть ручник, и многие автомобильные эксперты отчитали ее за то, что она сделала это «неправильно». «Я так сбита с толку, мне нужен кто-то, кто мне поможет, — говорит она. - Я поставила машину на «парковку», а затем на ручной тормоз — это неправильно?» Многие автовладельцы признались, что делали одни и те же шаги при парковке машины и понятия не имели, что совершают ошибку.

Джин Макдональд, еще один водитель, вмешался, чтобы помочь Эмили и миллионам других решить данную проблему. Совет Джин идентичен тем, что есть на веб-сайтах по обучению водителей.

Он объяснил, что если люди продолжат парковать свои машины перед постановкой ее на ручной тормоз, коробка передач может получить серьезные и дорогостоящие повреждения. «Когда вы ставите машину на паркинг, а затем включаете ручной тормоз, весь вес автомобиля приходится на коробку передач», — сказал он в видео.

Джин призвал сначала ставить машину на «нейтрал», прежде чем использовать ручной тормоз. «В этом случае вес автомобиля приходится на ручной тормоз, а не на коробку передач», - уверяет он. Затем следует поставить машину на «парковку» и вынуть ключи.

Многие поблагодарили Жана за его простое объяснение и совет: «Я не знал, что могу повредить коробку передач — спасибо за объяснение!»; «Я за рулем уже шесть лет — рад, что научился этому сейчас!».