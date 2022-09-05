ФОТО, ВИДЕО ⟩ На месте крушения самолета миллионера в Балтийском море сделана страшная находка

К вечеру вторника о самой загадочной авиакатастрофе последних лет появилось чуть больше информации. Во второй половине дня портал Elu24 сообщил, что самолетом управлял 72-летний Карл-Петер Гриземанн, а пассажирами были его 68-летняя супруга Юлиане Гриземанн, их 26-летняя дочь Лиза Гриземанн, а также 27-летний спутник дочери.

Во вторник, 6 сентября, поисково-спасательная команда военно-морских сил Латвии продолжала исследовать место крушения частного самолета, который упал в Балтийское море в воскресенье, 4 сентября, после полета через Европу из Испании, не отвечая на вызовы диспетчеров. «Сначала рядом с местом крушения были обнаружены обломки самолета, мусор и нефтяное пятно, а после полудня были найдены также человеческие останки», – сообщил латвийскому телевидению руководитель поисково-спасательной операции Латвии Петерис Суббота.

Смотрите видео поисково-спасательной операции, снятое 6 сентября:

Пресс-секретарь ВМС Латвии Лива Вейта также подтвердила, что спасатели нашли части тел людей, предположительно находившихся на борту разбившегося самолета, сообщает mtvuutiset.fi.

Части тел отправлены на процедуру опознания, чтобы установить личности погибших. Семьи пропавших без вести были проинформированы о смерти своих близких.

Что было ранее известно об авиакатастрофе, произошедшей 4 сентября близ Вентспилса (Латвия)