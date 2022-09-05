Блюда известных шеф-поваров, без преувеличения, идеальны. Но было время, когда и они не знали следующих 30 нюансов приготовления вкусной пищи, пишет kakao.im.
30 хитростей от шеф-повара, которые пригодятся каждой хозяйке
1. Если вы хотите, чтобы рис получился белоснежным, при варке добавьте немного уксуса.
2. Чтобы придать пикантную чесночную нотку всему блюду, натрите зубчиком чеснока тарелку, а потом выкладывайте на нее салат или гарнир.
3. Новый вкус маринаду для мяса даст темное пиво или смесь светлого пива с соевым соусом, солью и перцем по вкусу. Пиво можно добавлять также в тушеные овощи, в том числе оно придаст особый вкус и запах вареному картофелю.
4. Есть много способов спасти пересоленный суп. В частности, можно окунуть в него марлю с небольшим количеством крупы и проварить: каша впитает в себя излишек соли. Также можно опустить в суп столовую ложку с кубиком сахара-рафинада: когда сахар начнет таять, вынимаем ложку и повторяем процедуру с другим кубиком сахара.
5. Печень нужно солить только в конце, иначе она станет твердой.
6. Чтобы верх пирога не пригорел, прикройте его смоченной бумагой.
7. Если бросить в бульон кусочек льда и довести до кипения, он будет более прозрачным.
8. Чтобы аккуратно нарезать яйцо, сваренное вкрутую, смочите лезвие ножа холодной водой: желток не будет крошиться.
9. При варке фасоль не потемнеет, если варить ее, не закрывая кастрюлю крышкой.
10. Фарш будет ароматнее и вкуснее, если добавить в него часть сырого лука, часть поджаренного лука и мелко натертую сырую картошку.
11. Говядина будет мягче, если перед приготовлением вы замаринуете ее в майонезе.
12. Используйте лимонный сок в блюдах, чтобы частично заменить соль. Это полезно для регуляции давления. В итоге вы не пересаливаете блюдо, а цитрусовый привкус придает ему изысканный аромат.
13. Оставшийся кочан отварной кукурузы можно использовать для салата. Для этого срежьте острым ножом кукурузные зерна.
14. Баклажан не будет горчить, если перед приготовлением вы нарежете его на кусочки, посолите и дадите немного пустить сок. После этого промойте баклажаны в холодной воде.
15. Миндаль легко очистится от кожицы, если сначала вы прокипятите его в течение 5 минут, а потом отсудите в холодной воде.
16. Сметана гораздо лучше взобьется в крем, если добавить в нее немного яичного белка.
17. Если добавить в молотый кофе щепотку соли, то напиток будет во много раз вкуснее!
18. Чтобы мясо, запеченное в духовке, приобрело румяную корочку, смажьте его сверху гранатовым соком и медом, разведенным сухим вином, коньяком или водой.
19. Жесткое мясо станет мягче, если при варке добавить в бульон кожуру банана.
20. Если вы слишком долго варили мясо, нарежьте его тонкими ломтиками, выложите на тарелку, посыпьте луком и помидорами и добавьте немного растительного масла, лимонного сока и уксуса. Вскоре мясо вновь станет сочным.
21. Яблоки в шарлотке не опустятся на дно формы, если обвалять их перед приготовлением в муке.
22. Вместо панировочных сухарей используйте молотые орехи. Это и вкусно, и полезно!
23. Нагревайте тарелки перед подачей горячего блюда и охлаждайте перед подачей холодного. Такая небольшая хитрость поможет вам сохранить насыщенный вкус и свежесть блюда.
24. Только что приготовленное мясо не спешите сразу подавать на стол. Пусть оно немного остынет и раскроет свой вкус.
25. Винегрет будет вкуснее, если вы добавите в него столовую ложку молока и чайную ложку сахара.
26. Готовьте всегда только сухими руками.
27. Пробуйте пищу в процессе приготовления. Это дает возможность контролировать количество соли и приправ, а также вовремя определить готовность блюд.
28. Перед тем как снять суп с огня, добавьте в него немножко свежего сока капусты, моркови или помидоров. Это усилит вкус и обогатит ваше блюдо витаминами.
29. Тупые ножи нередко становятся причиной неаккуратной нарезки и даже травм. Всегда вовремя затачивайте кухонные ножи!
30. Ваниль — превосходная специя для придания пикантной нотки овощным салатам. Попробуйте воплотить эту оригинальную идею!