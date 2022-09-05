30 хитростей от шеф-повара, которые пригодятся каждой хозяйке

1. Если вы хотите, чтобы рис получился белоснежным, при варке добавьте немного уксуса.

2. Чтобы придать пикантную чесночную нотку всему блюду, натрите зубчиком чеснока тарелку, а потом выкладывайте на нее салат или гарнир.

3. Новый вкус маринаду для мяса даст темное пиво или смесь светлого пива с соевым соусом, солью и перцем по вкусу. Пиво можно добавлять также в тушеные овощи, в том числе оно придаст особый вкус и запах вареному картофелю.

4. Есть много способов спасти пересоленный суп. В частности, можно окунуть в него марлю с небольшим количеством крупы и проварить: каша впитает в себя излишек соли. Также можно опустить в суп столовую ложку с кубиком сахара-рафинада: когда сахар начнет таять, вынимаем ложку и повторяем процедуру с другим кубиком сахара.

5. Печень нужно солить только в конце, иначе она станет твердой.

6. Чтобы верх пирога не пригорел, прикройте его смоченной бумагой.

7. Если бросить в бульон кусочек льда и довести до кипения, он будет более прозрачным.

8. Чтобы аккуратно нарезать яйцо, сваренное вкрутую, смочите лезвие ножа холодной водой: желток не будет крошиться.

9. При варке фасоль не потемнеет, если варить ее, не закрывая кастрюлю крышкой.

10. Фарш будет ароматнее и вкуснее, если добавить в него часть сырого лука, часть поджаренного лука и мелко натертую сырую картошку.