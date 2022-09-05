Как экономить электроэнергию: что вытащить из розетки, а что лучше оставить внутри?

Первая небольшая экономия, на которую обязательно нужно обратить внимание, — это зарядные устройства для телефонов. Пока зарядные устройства не используются, их следует вынимать из розетки, пояснила Земите. «В каждом зарядном устройстве есть преобразователь, и этот преобразователь потребляет очень мало электроэнергии. Но если мы включим в розетки 5 или 10 зарядных устройств и просто оставим их, то это может иметь небольшой вклад в счет за электроэнергию», — заключил эксперт.

Не все нужно вытаскивать из розеток

Нежелательно выдергивать, например, беспроводной интернет-роутер или телевизионный декодер, которым мы в этот момент не пользуемся. «У беспроводного интернет-рутера есть два или четыре маленьких светодиодных индикатора, которые используют электричество, но вы должны помнить, что есть устройства, которые включаются, когда вы снова включаете их в розетку. Они должны связываться с другими нашими электрическими устройствами — компьютерами, телефонами. и так далее, а это опять же потребляет гораздо больше электроэнергии», — сказал эксперт.

То же самое и с роботами-пылесосами. Аккумулятор этого пылесоса заряжается от его базовой станции. Однако при отключении этой станции от электричества аккумулятор начинает разряжаться, а значит, при следующем подключении аккумулятор придется заряжать больше. Эксперт также добавил, что пока робот находится на базовой станции, он не вызывает значительного потребления электроэнергии.

Относительно вышеперечисленных устройств Земите предложила нам хорошенько подумать: «Если мы собираемся в поездку на неделю-две, то я бы сказала, что такие устройства можно отключать, но днем ​​или в праздничные дни — может быть, оно того не стоит».

Аналогично и с бойлером – если вы планируете уехать на более длительный срок, например, на неделю, его следует выключить. Но выключать его каждый день, когда вы уходите из дома не следует.

Что увеличивает потребление электроэнергии

На нашей кухне также находится большое количество различных электроприборов. Эксперт призвал обратить внимание на холодильник — следить за тем, чтобы его дверца всенда была закрыта, а в морозильной камере не скапливался снег или вода. Это сразу увеличивает потребление электроэнергии.

В домашних условиях следует также уделить внимание освещению. Земите сказала, что светодиодные лампы, безусловно, являются лучшим решением, позволяющим сократить счета за электроэнергию. Если в комнате есть люстра, в нее можно вкрутить всего пару лампочек – чтобы использовалось столько освещения, сколько нужно. «Говоря о малом освещении — если человек читает книгу, стоит вообще выключить [большой] свет и использовать для чтения книги только локальное освещение», — добавила Земите.

Различное оборудование, которое нагревается или имеет двигатели и некоторые вращающиеся части, потребляет больше всего электроэнергии. Самый типичный пример такого устройства — фен. Также стиральная машина, посудомоечная машина и сушка для белья потребляют довольно много электроэнергии, поэтому рекомендуется эксплуатировать эти приборы полностью заполненными.