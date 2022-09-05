«Светке плохо»: брат Юрия Шатунова сообщил об ухудшении состояния вдовы певца

Со Светланой Александр не общается, но поддерживает связь с концертным директором Аркадием Кудряшовым. «Я позвонил Аркадию недавно, спросил, как Света, он говорит: «Плохо. Ребятишки более-менее, а Светке плохо. Но я понимаю еe состояние, конечно», – разоткровенничался брат Шатунова.

Вдова кумира 90-х с прессой не общается и комментариев о смерти мужа не даéт. При этом в телеграм-канале Шатунова на выходных было опубликовано его архивное фото с подросшим сыном – Дэннису исполнилось 16 лет. «Наилучшие пожелания и поздравления!» – сказано в подписи к снимку, сделанному в январе.