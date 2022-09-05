Смерть бывшего солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова подорвала здоровье вдовы артиста Светланы. С таким заявлением выступил двоюродный брат певца Александр Долгушин в программе «Звeзды сошлись». Для самого Долгушина известие о кончине звездного родственника стало полной неожиданностью. Последний раз братья виделись в феврале, и Шатунов не жаловался на недомогание, пишет Life.
«Светке плохо»: брат Юрия Шатунова сообщил об ухудшении состояния вдовы певца
Со Светланой Александр не общается, но поддерживает связь с концертным директором Аркадием Кудряшовым. «Я позвонил Аркадию недавно, спросил, как Света, он говорит: «Плохо. Ребятишки более-менее, а Светке плохо. Но я понимаю еe состояние, конечно», – разоткровенничался брат Шатунова.
Вдова кумира 90-х с прессой не общается и комментариев о смерти мужа не даéт. При этом в телеграм-канале Шатунова на выходных было опубликовано его архивное фото с подросшим сыном – Дэннису исполнилось 16 лет. «Наилучшие пожелания и поздравления!» – сказано в подписи к снимку, сделанному в январе.
Напомним, Юрий Шатунов скончался в возрасте 48 лет. Сердце музыканта остановилось ночью 23 июня. У артиста случился обширный инфаркт. По некоторым данным, исполнитель хитов «Белые розы» и «Седая ночь» перед смертью отдыхал с друзьями. Компания устроила посиделки с пивом и раками, и Шатунов стал жаловаться на сердце.