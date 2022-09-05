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Утопают в любви и деньгах: какие 3 имени-талисмана защищают человека всю жизнь

Limon.ee
Утопают в любви и деньгах: какие 3 имени-талисмана защищают человека всю жизнь
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Счастливые женщины. Иллюстративное фото.
Счастливые женщины. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Главным талисманом любого из нас является наше имя. По словам биоэнергетиков, у женщин самая гибкая и чуткая энергетика, которая притягивает счастья и разочарования магнитом.

Самые счастливые и удачные имена для женщин

Александра, Саша, Шурочка. Обладательницы такого имени очень удачны, успешны и имеют большие цели в жизни. Как говорят биоэнергетики, поскольку имя Александра является одним из самых мощных мужских имен, девушки с таким именем очень удачны. А еще, Александра имеет превосходную интуицию, которая помогает ей стать богаче.

Анна, Аннушка, Ануся. Это самое известное имя во всем мире, которое может звучать по разному. Обладательницы такого имени очень успешны в семейной жизни и уверенны в себе. Анну тяжело обидеть и победить. На работе женщин с таким именем очень ценят и всегда финансово поощряют.

Виктория, Вика, Вера. Эти имена являются настоящим талисманом для женщины на всю жизнь. Женщина с именем Вера или Виктория обладает уникальной удачей, которая помогает разбогатеть, привлечь успех и любовь. Семейная жизнь Виктории и Веры очень разнообразна, но мужчин такие женщины привлекают. Именно эти имена будут всю жизнь для девушки оберегом, который поможет добиться успеха.

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