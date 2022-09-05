Утопают в любви и деньгах: какие 3 имени-талисмана защищают человека всю жизнь

Самые счастливые и удачные имена для женщин

Александра, Саша, Шурочка. Обладательницы такого имени очень удачны, успешны и имеют большие цели в жизни. Как говорят биоэнергетики, поскольку имя Александра является одним из самых мощных мужских имен, девушки с таким именем очень удачны. А еще, Александра имеет превосходную интуицию, которая помогает ей стать богаче.

Анна, Аннушка, Ануся. Это самое известное имя во всем мире, которое может звучать по разному. Обладательницы такого имени очень успешны в семейной жизни и уверенны в себе. Анну тяжело обидеть и победить. На работе женщин с таким именем очень ценят и всегда финансово поощряют.