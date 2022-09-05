ФОТО ⟩ Муцениеце о поездке в Ригу: «Лучшее 1 сентября в нашей жизни»

Короткий фотоотчет о нашем путешествии в Ригу, но пора и честь знать. Это было лучшее 1 сентября в нашей жизни,

– подписала она ряд семейных фотографий, которыми поделилась в соцсетях.

Агата Муцениеце с детьми часть лета провела в Латвии. 2 сентября звезда поделилась снимками, на которых запечатлено, как она с сыном Тимофеем и дочерью Мией проводит время в Старой Риге.

По фото видно, что они прогулялись по узким улочкам Старого города и заглянули в McDonald’s, который, кстати, в РФ закрылся. Напомним, что Агата Муцениеце проживает с детьми в России.

1 сентября Агата Муцениеце показала в Instagram-сторис, как везет свою крестницу Аманду в школу 1 сентября.

«Аманда собралась в школу, у нас 1 сентября удалось», – пошутила актриса, продемонстрировав погоду в Кенгарагсе (район в Риге), пока, по всей видимости, они стояли в пробке. «Аманда сказала – какой праздник, такая и погода», – отшутилась звезда.

Агата Муцениеце Фото: Скриншот Youtube / Осторожно: Собчак

Затем артистка показала, как проводит время с родными в деревне: Тимофей и Мия поздравили всех с 1 сентября, дети также передали привет своим учителям.