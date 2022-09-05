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Жизнь втроем: эстонский музыкант признался, что переехал с партнером и подругой в большой дом в поисках уединения

Кристийна Рейманд Limon.ee
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Жизнь втроем: эстонский музыкант признался, что переехал с партнером и подругой в большой дом в поисках уединения
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Несколько дней назад Elu24 получил информацию о том, что Кердо Мёльдер и его партнер Прийт вместе с Дианой Клас и ее матерью переехали в большой дом в тихом районе Таллинна.

«Я хотел бы сообщить вам о странной ситуации, которая сложилась у наших друзей. Диана Клас переехала в большой дом вместе с Кердо Мёльдером и его партнером Прийтом Хайнроосом. Вместе с ними там живет и мать Дианы. Интересно, к чему такие перемены?» – спрашивает СМИ пожелавший остаться анонимным источник.

Действительно Кердо, Прийт и Диана в последнее время, путешествуя по Южной Европе, селятся вместе. В июле они посетили Францию и Италию, и сейчас находятся на Амальфитанском побережье. «Приключения путешествующих продолжаются», – написал Кердо в Instagram 2 сентября.

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