Несколько дней назад Elu24 получил информацию о том, что Кердо Мёльдер и его партнер Прийт вместе с Дианой Клас и ее матерью переехали в большой дом в тихом районе Таллинна.
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Жизнь втроем: эстонский музыкант признался, что переехал с партнером и подругой в большой дом в поисках уединения
Жизнь втроем: эстонский музыкант признался, что переехал с партнером и подругой в большой дом в поисках уединения
«Я хотел бы сообщить вам о странной ситуации, которая сложилась у наших друзей. Диана Клас переехала в большой дом вместе с Кердо Мёльдером и его партнером Прийтом Хайнроосом. Вместе с ними там живет и мать Дианы. Интересно, к чему такие перемены?» – спрашивает СМИ пожелавший остаться анонимным источник.