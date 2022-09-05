Жизнь втроем: эстонский музыкант признался, что переехал с партнером и подругой в большой дом в поисках уединения

«Я хотел бы сообщить вам о странной ситуации, которая сложилась у наших друзей. Диана Клас переехала в большой дом вместе с Кердо Мёльдером и его партнером Прийтом Хайнроосом. Вместе с ними там живет и мать Дианы. Интересно, к чему такие перемены?» – спрашивает СМИ пожелавший остаться анонимным источник.