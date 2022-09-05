ВИДЕО ⟩ Понадобилось несколько недель, чтобы осознать увиденное: голливудская звезда о поездке в Украину

Джессика Честейн, звезда фильма «Глаза Тамми Фэй», посетила Украину почти месяц назад, 7 августа. Тогда она встретилась с Владимиром Зеленским и собственными глазами увидела, что сейчас происходит в стране.

Джессика Честейн на встрече с Владимиром Зеленским. Фото: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE

Только сейчас Джессика Честейн впервые рассказала о своей поездке. По ее словам, все эти несколько недель понадобилось для того, чтобы осознать увиденное.

«Мне понадобилось несколько недель, чтобы понять все, что я увидела во время поездки в Киев. Мы прибыли в Польшу, ехали четыре часа, потом сели на поезд и еще одиннадцать часов добирались. Я нервничала, но дорога меня успокаивала. Теперь я собираюсь поделиться с вами тем, что увидела», – обратилась звезда к своим подписчикам.

Больше Честейн поразила детская больница «Охматдет», где она пообщалась с онкобольными детьми и семьей, пострадавшей от войны в Ирпене.

«Одним из впечатлений от этой поездки, которая изменила мою жизнь, было посещение детской больницы «Охматдет». У меня была возможность познакомиться с замечательными детьми и доктором Владимиром Жовниром. Дети поразили меня своей силой и верой в светлое будущее. Многие были вынуждены покинуть свои дома и провести в больницах не один месяц», – сказала Джессика.