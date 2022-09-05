ВИДЕО ⟩ Понадобилось несколько недель, чтобы осознать увиденное: голливудская звезда о поездке в Украину

Джессика Честейн, звезда фильма «Глаза Тамми Фэй», посетила Украину почти месяц назад, 7 августа. Тогда она встретилась с Владимиром Зеленским и собственными глазами увидела, что сейчас происходит в стране.
Только сейчас Джессика Честейн впервые рассказала о своей поездке. По ее словам, все эти несколько недель понадобилось для того, чтобы осознать увиденное.
«Мне понадобилось несколько недель, чтобы понять все, что я увидела во время поездки в Киев. Мы прибыли в Польшу, ехали четыре часа, потом сели на поезд и еще одиннадцать часов добирались. Я нервничала, но дорога меня успокаивала. Теперь я собираюсь поделиться с вами тем, что увидела», – обратилась звезда к своим подписчикам.
Больше Честейн поразила детская больница «Охматдет», где она пообщалась с онкобольными детьми и семьей, пострадавшей от войны в Ирпене.
«Одним из впечатлений от этой поездки, которая изменила мою жизнь, было посещение детской больницы «Охматдет». У меня была возможность познакомиться с замечательными детьми и доктором Владимиром Жовниром. Дети поразили меня своей силой и верой в светлое будущее. Многие были вынуждены покинуть свои дома и провести в больницах не один месяц», – сказала Джессика.
По словам голливудской актрисы, в Украине происходит огромный гуманитарный кризис. «Мы не можем забыть невинных, пострадавших от бессмысленных актов насилия. Я всегда буду благодарна за встречу с этими милыми маленькими детьми с большими смелыми сердцами», – подытожила она.
Также актриса озвучила цифры, связанные с войной. Она рассказала, что более пяти миллионов украинцев вынужденно выехали в европейские страны, а более семи миллионов украинцев были вынуждены мигрировать внутри своей страны. По официальным данным, уже погибли 6710 мирных жителей, в том числе 359 детей, и 8741 мирный житель, в том числе 700 детей, были тяжело ранены.
I needed a few weeks to process everything I saw from my trip to Kyiv. We landed in Poland, drove 4 hrs then took a train for another 11. I was nervous and the length of the journey gave me time to calm myself. I’m going to now start sharing with you guys what I saw. pic.twitter.com/fFsloiBwuw