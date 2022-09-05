Несут одни проблемы и неприятности: четыре самых неудачных имени для каждого, которые притягивают беды

Имя каждого человека несет в себе много тайны и знаков судьбы. Как говорят эксперты, имя влияет больше, чем знак зодиака.

Эксперты назвали 4 имени, которые притягивают проблемы, негатив и несут беды каждый день. Чтобы с вами такого не произошло, выбирайте правильное имя для своих детей.

Какие имена самые неудачные и приносят проблемы

Галя, Галина

Это очень распространенное имя в Украине, но в жизни не всегда им везет. По словам экспертов, женщины с именем Галя очень тяжелые и всегда сквернословят. Галины часто попадают в непростые ситуации и не всегда могут выбраться из них.

Аврора

Такие девушки создают сами себе проблемы и просят у окружающих помощи. По словам экспертов, Авроры очень упрямы и никого не слушают, потому их окружают одни разочарования. А еще, девушки с таким именем, всегда идут по головам и негативно относятся к окружающим.

Диана и Кира

Женщины с именем Кира и Диана очень эгоистичны. У них очень сильный характер, но беды и неудачи преследуют их всю жизнь. Чтобы добиться успеха, зачастую просят других им помочь.

Милена