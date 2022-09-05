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ОЧЕРЕДИ ДО ЛУНЫ И ОБРАТНО ⟩ Ад интроверта: смотри, что творилось в IKEA в выходные дни

Limon.ee
Ад интроверта: смотри, что творилось в IKEA в выходные дни
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IKEA в выходные
IKEA в выходные Фото: Limon

25 августа в Эстонии, в десяти километрах от Таллинна, открылся магазин IKEA.

Если в первые часы открытия ажиотажа никто не наблюдал, то с каждым последующим часом людей становилось все больше и больше.

Прошедшие выходные выдались крайне многолюдными – очереди начинались сразу со въезда на парковку. Уже на подъезде к магазину специально выделенные люди регулировали движение и помогали водителям оперативно найти парковочное место, чтобы избежать столпотворения. Однако столпотворения в самой IKEA избежать никому не удалось: ни в самом магазине, ни в ресторане.

Смотри, что происходило в магазине IKEA в воскресный день. 

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