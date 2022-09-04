ГАЛЕРЕЯ ⟩ Горячие солистки Vanilla Ninja спустя 13 лет вновь вышли на сцену

Рэпер nublu дал совместный концерт со своей любимой девичьей группой Vanilla Ninja в пятницу, 2 сентября. Это был необыкновенный вечер, когда Vanilla Ninja вновь вышли на сцену спустя 13 лет. Представляете, как это событие обрадовало поклонников группы!