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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Горячие солистки Vanilla Ninja спустя 13 лет вновь вышли на сцену

Limon.ee
Горячие солистки Vanilla Ninja спустя 13 лет вновь вышли на сцену
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Рэпер nublu дал совместный концерт со своей любимой девичьей группой Vanilla Ninja в пятницу, 2 сентября. Это был необыкновенный вечер, когда Vanilla Ninja вновь вышли на сцену спустя 13 лет. Представляете, как это событие обрадовало поклонников группы!

В пятницу, 2 сентября, nublu и Vanilla Ninja выступили с совместным концертом в таллиннском Telliskivi Kvartal в рамках Café Tour. Vanilla Ninja вернулись на сцену спустя 13 лет.

Nublu также приготовил для зрителей несколько сюрпризов: на сцене выступили gameboy tetris и финский рэпер Микаэль Габриэль.

Посмотрите галерею, чтобы увидеть, какой мощный концерт состоялся в Теллискиви!

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