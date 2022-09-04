«Мы даже делили одну кровать»: Марью Ляник призналась, почему между ней и Анне Вески дружба не сложилась

7 сентября исполняется 65 лет любимице эстонской публики, певице Марью Ляник. В честь этого события ETV показывает новый документальный фильм о Ляник, пишет Elu24.

В воскресенье утром, 4 сентября, певица Марью Лянник стала гостьей передачи «Утро с Ану» на телеканале ETV. Певица, которой скоро исполнится 65 лет, рассказала о своем документальном фильме «Марью. Приглашаю от всего сердца».

Режиссером документального фильма, премьера которого состоялась в начале сентября в кинотеатре Artis, стал Урмас Ээро Лийв. По случаю дня рождения Ляник фильм также будет показан 7 сентября на канале ETV.

«Было так трудно смотреть на себя, – прокомментировала Ляник документальный фильм, – временами в кадре я совершенно без макияжа и без прически. Но нужно было осмелиться показать себя именно так».

Марью Ляник в студии передачи «Утро с Ану». Фото: Kuvatõmmis ETV saatest

Ану Вяльба, ведущая утренней программы, говорит, что документальный фильм начинается с вопроса о том, кто лучше всего знает Ляник. Певица отвечает, что это ее отец. «Я так много путешествовала в своей жизни, десятилетия назад я разъезжала неделями и месяцами. Я была в Эстонии два с половиной месяца в году, и то небольшими интервалами – по считанным дням. Поэтому никто не сумел со мной сблизиться по-настоящему», – призналась Ляник.