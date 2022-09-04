Накануне своего дня рождения певица Марью Ляник посетила программу «Утро с Ану», где рассказала, почему они, такие звездные ровесницы, в небольшой стране – а подругами с Анне Вески не стали.
«Мы даже делили одну кровать»: Марью Ляник призналась, почему между ней и Анне Вески дружба не сложилась
7 сентября исполняется 65 лет любимице эстонской публики, певице Марью Ляник. В честь этого события ETV показывает новый документальный фильм о Ляник, пишет Elu24.
В воскресенье утром, 4 сентября, певица Марью Лянник стала гостьей передачи «Утро с Ану» на телеканале ETV. Певица, которой скоро исполнится 65 лет, рассказала о своем документальном фильме «Марью. Приглашаю от всего сердца».
Режиссером документального фильма, премьера которого состоялась в начале сентября в кинотеатре Artis, стал Урмас Ээро Лийв. По случаю дня рождения Ляник фильм также будет показан 7 сентября на канале ETV.
«Было так трудно смотреть на себя, – прокомментировала Ляник документальный фильм, – временами в кадре я совершенно без макияжа и без прически. Но нужно было осмелиться показать себя именно так».
Ану Вяльба, ведущая утренней программы, говорит, что документальный фильм начинается с вопроса о том, кто лучше всего знает Ляник. Певица отвечает, что это ее отец. «Я так много путешествовала в своей жизни, десятилетия назад я разъезжала неделями и месяцами. Я была в Эстонии два с половиной месяца в году, и то небольшими интервалами – по считанным дням. Поэтому никто не сумел со мной сблизиться по-настоящему», – призналась Ляник.
«Даже мой бывший муж: у него не было много времени для меня, и у меня не было, потому что у нас были разные графики, и мы путешествовали по отдельности. У нас даже не было времени пожениться», – рассказала певица. В молодости Ляник несколько лет была замужем за Мати Ваарманном, братом Анне Вески.
Но Ляник не считает, что пожертвовала своей личной жизнью ради карьеры и сценической жизни. «Я не отношусь к этому так. Я всегда жила на сцене, пение – моя жизнь, я всегда это делала с величайшим удовольствием. Это то, что мне нравится делать, и то, что я люблю. Я никогда не делала этого из-под палки».
В какой-то момент Вяльба также задала певице провокационный вопрос:
«Так все-таки вы с Вески соперницы или друзья?»
Ляник вздыхает и признается, что не может так сразу ответить на этот вопрос. «Мы определенно были конкурентками, мы не были подругами».
«Вначале мы были друзьями, мы даже делили одну кровать в гостинице в Пярну. Мати спал на другой кровати, но мы с Мати тогда еще не были женаты», – вспоминает Ляник.
Наконец, Ляник признает, что между ней и Вески не сложились дружеские отношения все-таки в основном из-за конкуренции.