ВИДЕО ⟩ Пугачева сделала странный жест у гроба Горбачева

В социальных сетях распространилось множество фото и видео с Пугачевой на похоронах Горбачева. Судя по кадрам певица сделала непонятный жест у гроба Горбачева, пишет TopNews . В частности, возложив белые лилии, примадонна вытянула указательный палец, направив его к лицу покойного.

Помимо этого поклонники Аллы Пугачевой обсуждают, что с трудом узнали своего кумира на церемонии прощания с Михаилом Горбачевым. Многие обратили внимание, что у певицы вместо модной укладки и стильного макияжа появилось множество морщин, а также мешки под глазами, что может говорить о сильной усталости или же болезни артистки.