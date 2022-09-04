Жертва школьного насилия, став эстонской королевой красоты: грустно знать, сколько зависти и злобы в молодежи

«Если вы высокая девушка – не позволяйте своей голове опускаться, а спине горбиться, чтобы казаться ниже», – говорит Сирель Саад, в этом году признанная королевой красоты. Удивительно, но в школьные годы девушка страдала от буллинга.
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В минувшие выходные 22-летняя Сирель Саад получила ленту «Королевы красоты Эстонии 2022». Девушка выросла в Тюри и окончила Тартускую художественную школу по специальности дизайн и стилистика, пишет Elu24. «В будущем я вижу себя дизайнером или стилистом», – уверенно говорит Сирель, которая работает консультантом в Таллиннской клинике красоты.
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