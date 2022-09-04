Самое жуткое и удивительное, что эта история повторилась дважды.
Эстонскую знаменитость на автозаправке укусила оса: вышел на улицу и почувствовал жар по всему телу
В сентябре прошлого года у любимца эстонской публики певца Суло Тинца произошел пугающий случай, когда его укусила оса. Тогда исполнителю потребовалась срочная медицинская помощь. Теперь, спустя почти год, опасная ситуация повторилась, пишет Elu24.
«Еще пятнадцать дней и будет год, как оса чуть не отправила меня на тот свет, – вспоминает Суло. – Сегодня это случилось со мной снова, но не так сильно».
В своем сообщении в социальной сети Суло рассказывает, что оса ужалила его не где-нибудь, а в туалете Sindi Olerex.
«Я вышел на улицу и снова почувствовал жар по телу, но уже слабее. К счастью, у нынешней осы, видимо, был плохой яд. Я ждал и наблюдал за своим телом и самочувствием, и должен признать, что на этот раз мне повезло», – говорит певец, которому, в отличие от сентября прошлого года, на этих выходных не потребовалось никакого медицинского вмешательства.
В прошлом году все было не так просто. В сентябре 2021 года Суло рассказал общественности, что его уже много раз жалили, и у него не было аллергии, поэтому происшествие стало для него таким шокирующим.
Что же произошло в сентябре прошлого года? Во время перерыва на одном из выступлений в закрытом помещении певца ужалила оса, но сначала он ничего не почувствовал. «Я могу положить руку на сердце и сказать, что прошло, наверное, секунд тридцать, и только тогда я почувствовал себя так, будто меня в теплом пальто засунули в печь», – вспоминал Суло, как ему мгновенно стало очень жарко, сообщает ERR.
Певец вышел на улицу, приложил лед к укусу и принял лекарство от аллергии, но с каждой секундой его лихорадило все больше и больше. Один из участников вечеринки решил вызвать скорую помощь.
Сначала певцу посоветовали самостоятельно поехать в приемный покой, но бригаду медиков все же пришлось вызывать снова. «К тому времени, может быть, через минуту, мне стало трудно дышать, – сказал Суло. – Мои губы стали жесткими, дикция пропала, язык онемел. Конечно, началась небольшая паника».
Приехавшей скорой помощи потребовалось около сорока минут, чтобы привести певца в чувство и подавить симптомы аллергической реакции. «Конечно, в тот вечер и голос пропал», – рассказал Суло, пояснив, что он больше не мог выступать на вечеринке, но уже на следующий день снова был в форме.