ГАЛЕРЕЯ ⟩ Танцуют все! Последний концерт NOËP в летнем сезоне собрал разнообразную публику

Этот концерт закрыл серию летних выступлений артиста. Несколько месяцев NOËP выступать не будет, а будет готовить для своих поклонников новую программу.

На пятничном концерте в большом зале Artium был настоящий аншлаг. Здесь можно было увидеть публику всех возрастов, которая весело танцевала под треки своего кумира. До и после концерта крутил диски эстонский диджей Пеэтер Эхала.