В пятницу вечером, 2 сентября, супермодный эстонский исполнитель NOËP дал большой концерт с Сандером Мельдером и сопровождающим его ансамблем в Viimsi Artium. Музыкой наслаждались даже дети.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Танцуют все! Последний концерт NOËP в летнем сезоне собрал разнообразную публику
Танцуют все! Последний концерт NOËP в летнем сезоне собрал разнообразную публику
Этот концерт закрыл серию летних выступлений артиста. Несколько месяцев NOËP выступать не будет, а будет готовить для своих поклонников новую программу.
На пятничном концерте в большом зале Artium был настоящий аншлаг. Здесь можно было увидеть публику всех возрастов, которая весело танцевала под треки своего кумира. До и после концерта крутил диски эстонский диджей Пеэтер Эхала.
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