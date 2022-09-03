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Стало известно, кто сыграет Кейт Миддлтон и принца Уильяма в шестом сезоне сериала «Корона»

Limon.ee
Стало известно, кто сыграет Кейт Миддлтон и принца Уильяма в шестом сезоне сериала «Корона»
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Кейт Миддлтон и принц Уильям.
Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: elena leoni © Copyright / ipa-agency.net

Создатели нашумевшего сериала Netflix «Корона» о королевской семье Великобритании раскрыли личности актеров, которые сыграют юных Кейт Миддлтон и принца Уильяма в шестом сезоне проекта, пишет Сплетник.

На роль Уильяма утверждены сразу два актера. Руфус Кампа сыграет принца в подростковом возрасте, а Эд Маквей — его же во время учебы в Сент-Эндрюсском университете. Образ будущей герцогини Кембриджской воплотит на экране Мег Беллами. Об этом сообщает Deadline.

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Все трое актеров — новички, ранее не участвовавшие в масштабных теле- или киносъемках. Однако Руфус Кампа и Эд Маквей известны своей театральной деятельностью (Кампа исполнял главную роль в спектакле Сью Таунсенд «Тайный дневник Адриана Моула», а Маквей был задействован в постановке пьесы «Лагерь Зигфрида» в лондонском театре The Old Vic). Мег Беллами принимала участие только в любительских проектах.

Пятый сезон «Короны» выйдет на Netflix в ноябре 2022 года. В центре сюжета будет супружеский кризис принцессы Дианы и принца Чарльза в 90-е. К съемках заключительного шестого сезона приступят осенью. Он будет посвящен периоду с 1997 года по начало нулевых и покажет зарождение отношений принца Уильяма и его будущей супруги.

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