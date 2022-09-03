Стало известно, кто сыграет Кейт Миддлтон и принца Уильяма в шестом сезоне сериала «Корона»

На роль Уильяма утверждены сразу два актера. Руфус Кампа сыграет принца в подростковом возрасте, а Эд Маквей — его же во время учебы в Сент-Эндрюсском университете. Образ будущей герцогини Кембриджской воплотит на экране Мег Беллами. Об этом сообщает Deadline.

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Все трое актеров — новички, ранее не участвовавшие в масштабных теле- или киносъемках. Однако Руфус Кампа и Эд Маквей известны своей театральной деятельностью (Кампа исполнял главную роль в спектакле Сью Таунсенд «Тайный дневник Адриана Моула», а Маквей был задействован в постановке пьесы «Лагерь Зигфрида» в лондонском театре The Old Vic). Мег Беллами принимала участие только в любительских проектах.