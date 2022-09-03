Год назад семья, проживающая на юге Эстонии, платила за автострахование в несколько раз меньше, а недавно цена услуги была без предупреждения поднята. «Я плачу больше всего за самую маленькую машину», – сказал семьянин порталу Elu24.
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НЕОЖИДАННОЕ ДОПОЛНЕНИЕ К СЧЕТУ ЗА СТРАХОВКУ ⟩ Владелец Toyota: никто не спросил, могу ли я оплатить счет
Владелец Toyota: никто не спросил, могу ли я оплатить счет
Высокие цены на электроэнергию уже ни для кого не являются неожиданностью, но непредвиденная прибавка в счете за страховку доставила беспокойство владельцу Toyota. «Никто даже не спросил, могу ли я заплатить», – добавил мужчина. Семья, проживающая на юге Эстонии, ежедневно пользуется несколькими автомобилями Toyota Auris, один из которых мощнее другого, и отец семейства застраховал все четырехколесные транспортные средства в страховой фирме If.