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НЕОЖИДАННОЕ ДОПОЛНЕНИЕ К СЧЕТУ ЗА СТРАХОВКУ ⟩ Владелец Toyota: никто не спросил, могу ли я оплатить счет

Крислин Метсанурм
, Летний репортер Elu24
Владелец Toyota: никто не спросил, могу ли я оплатить счет
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Pixabay

Год назад семья, проживающая на юге Эстонии, платила за автострахование в несколько раз меньше, а недавно цена услуги была без предупреждения поднята. «Я плачу больше всего за самую маленькую машину», – сказал семьянин порталу Elu24.

Высокие цены на электроэнергию уже ни для кого не являются неожиданностью, но непредвиденная прибавка в счете за страховку доставила беспокойство владельцу Toyota. «Никто даже не спросил, могу ли я заплатить», – добавил мужчина. Семья, проживающая на юге Эстонии, ежедневно пользуется несколькими автомобилями Toyota Auris, один из которых мощнее другого, и отец семейства застраховал все четырехколесные транспортные средства в страховой фирме If.

Отец семейства рассказал Elu24, что он уже много лет является клиентом If и в прошлом не имел никаких проблем, но последний счет заставил его ахнуть. Мужчина отметил, что о повышении цены на услугу и причине этого повышения его никто не проинформировал. Он добавил, что в прошлом году он платил 48 евро за ту же страховку автомобиля, а в прошлом месяце счет был увеличен до 90 евро.

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