НЕОЖИДАННОЕ ДОПОЛНЕНИЕ К СЧЕТУ ЗА СТРАХОВКУ ⟩ Владелец Toyota: никто не спросил, могу ли я оплатить счет

Высокие цены на электроэнергию уже ни для кого не являются неожиданностью, но непредвиденная прибавка в счете за страховку доставила беспокойство владельцу Toyota. «Никто даже не спросил, могу ли я заплатить», – добавил мужчина. Семья, проживающая на юге Эстонии, ежедневно пользуется несколькими автомобилями Toyota Auris, один из которых мощнее другого, и отец семейства застраховал все четырехколесные транспортные средства в страховой фирме If.

Отец семейства рассказал Elu24, что он уже много лет является клиентом If и в прошлом не имел никаких проблем, но последний счет заставил его ахнуть. Мужчина отметил, что о повышении цены на услугу и причине этого повышения его никто не проинформировал. Он добавил, что в прошлом году он платил 48 евро за ту же страховку автомобиля, а в прошлом месяце счет был увеличен до 90 евро.