Семь опасных звоночков, что вас сглазили, прокляли или навели порчу

Вы всё чаще замечаете, что привычные действия заканчиваются провалом, а неудач в жизни стало гораздо больше? То на штраф налетите, то со второй половинкой разругаетесь, то внезапно заболеете... Негативные события следуют одно за другим, не позволяя вам даже передохнуть? Может ли быть какое-то объяснение внезапной чёрной полосе в вашей жизни? Если этот вопрос задать колдунам, ведьмам и ясновидящим, они скажут, что вас сглазили или что похуже. Как понять, что навели порчу или прокляли? Вы заметите следующие опасные признаки.

В поле зрения постоянно мелькают чёрные пятна

Первое, что должно вас насторожить, — странно мелькающие тёмные пятна, маячащие на боковом плане. Или вам начнёт казаться, что тени всё чаще принимают странные формы, а под ногами пробегают силуэты, похожие на кошек, даже если животных в доме нет. Всё это может говорить о том, что вас сглазили. Точнее, подселили сущностей. Если от них не избавиться, эти существа из потустороннего мира продолжат питаться энергией, оставляя всё меньше сил вам.

Появился странный и нестерпимый зуд