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«Богиня»: Таюрская из Little Big сразила аппетитными формами в черно-белом бикини

Limon.ee
«Богиня»: Таюрская из Little Big сразила аппетитными формами в черно-белом бикини
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MOSCOW, RUSSIA - FEBRUARY 21, 2020: Sofya Tayurskaya, a member of the Russian rave band Little Big, performs during the 2020 New Radio Awards ceremony at VTB Arena - Dynamo Central Stadium. Mikhail Tereshchenko/TASS
MOSCOW, RUSSIA - FEBRUARY 21, 2020: Sofya Tayurskaya, a member of the Russian rave band Little Big, performs during the 2020 New Radio Awards ceremony at VTB Arena - Dynamo Central Stadium. Mikhail Tereshchenko/TASS Фото: Mikhail Tereshchenko

Вокалистка группы Little Big Софья Таюрская вновь побаловала своих поклонников пикантными кадрами. Звезда поучаствовала в эротичной съемке у бассейна, выбрав для этого максимально подчеркивающий ее аппетитную фигуру наряд, пишет Телепрограмма.

В своих соцсетях Таюрская опубликовала серию горячих кадров, как она позирует на камеру. Бикини с анималистичным рисунком под зебру пикантно обтянуло постройневшую форму вокалистки. Изюминку образу добавили длинные перчатки и бандана в тон.

Поклонники по достоинству оценили фигуру кумира. В комментариях они наговорили звезде множество комплиментов.

«Богиня»; «Восхищаюсь твоей фигурой»; «Какая красивая фигура»; «Невероятная», – пишут фолловеры под фото.

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