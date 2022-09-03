«Богиня»: Таюрская из Little Big сразила аппетитными формами в черно-белом бикини

В своих соцсетях Таюрская опубликовала серию горячих кадров, как она позирует на камеру. Бикини с анималистичным рисунком под зебру пикантно обтянуло постройневшую форму вокалистки. Изюминку образу добавили длинные перчатки и бандана в тон.